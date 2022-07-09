Sivas'ta çocuklar kesilen kurbanı en ön sıradan izlediler: Korkuları yüzlerine yansıdı! - Son Dakika
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Sivas'ta çocuklar kesilen kurbanı en ön sıradan izlediler: Korkuları yüzlerine yansıdı!

09.07.2022 11:48

Sivas'ta Kurban Bayramı nedeniyle şehirde yine alışılmış görüntüler yaşandı. Diğer taraftan forklift ile havaya kaldırılan kurbanın kesimini çocuklar ön sıralardan izledi.

Sivas'ta bayram namazının kılınmasının hemen ardından vatandaşlar, kurban kesim yerlerine akın etti. Belediyenin belirlediği kesim yerlerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı.

FORKLİFT İLE KALDIRILDI

Hayvanlarını kesim yerlerine getirenlerin bir kısmı yere yatırabilmek için büyük mücadele verdi. Hayvanlar traktör, kepçe, dozer ve forklift yardımı ile ayaklarından kaldırılarak kurban edildi. Vatandaşların mutluluğu ve heyecanı ise yüzlerine yansıdı.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR KURBAN KESİMLERİNİ İZLEDİ

Uzmanların tüm uyarılarına karşın, yine bir çok kişinin beraberinde çocuklarını da getirerek, kesimleri izlettiği görüldü. Kesimi izleyen çocukların korkuları da yüzlerine yansıdı. Bazı çocuklar da kesilen kurbanları cep telefonu ve tablet ile kaydetti.

YORUMLAR
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'Acemi kasaplar' hastanelik oldu 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu Yine çocuklar, yine aynı manzara: Kurban kesimini telefonlarıyla kaydettiler Yine çocuklar, yine aynı manzara: Kurban kesimini telefonlarıyla kaydettiler
Kaynak: İHA

Sivas, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta çocuklar kesilen kurbanı en ön sıradan izlediler: Korkuları yüzlerine yansıdı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta çocuklar kesilen kurbanı en ön sıradan izlediler: Korkuları yüzlerine yansıdı! - Son Dakika
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