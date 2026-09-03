Sivas'ta çöp kamyonuyla test sürüşüne çıkan sanayi ustası, Brezilyalı fenomen çöpçüyü aratmadı - Son Dakika
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Sivas'ta çöp kamyonuyla test sürüşüne çıkan sanayi ustası, Brezilyalı fenomen çöpçüyü aratmadı

Sivas\'ta çöp kamyonuyla test sürüşüne çıkan sanayi ustası, Brezilyalı fenomen çöpçüyü aratmadı
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Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde tamir edilen çöp kamyonuyla test sürüşüne çıkan Recep Kömür, kamyonun kasasına takılarak Brezilyalı fenomen çöpçü Luis Fernando Sanchez'i hatırlatan görüntüler oluşturdu. Kömür, videonun çöpçülere yönelik farkındalık oluşturduğunu ve çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi.

Sivas'ta tamir ettikleri çöp kamyonunu test sürüşüne çıkan sanayi ustası, kamyonun kasasına takılarak Brezilyalı, Türkiye dostu fenomen çöpçü Luis Fernando Sanchez'ı hatırlatan performans sergiledi.

Sivas'ta 4 Eylül Sanayi sitesinde çekilen görüntüler takılarak Brezilyalı, Türkiye dostu fenomen çöpçü Luis Fernando Sanchez'ı akıllara getirdi. Tamir için dükkana getirilen çöp kamyonunu tamir eden Recep Kömür ve mesai arkadaşları, tamir sonrası kamyonla test sürüşüne çıktı. Kömür, test sürüşü sırasında kamyonun kasasına takılarak, Brezilyalı, Türkiye dostu fenomen çöpçü Luis Fernando Sanchez'ı hatırlatan görüntüler oluşturdu.

Kömür, kısa sürede ilgili odağı olan paylaşımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tamirini yaptığımız Sivas Belediyesi temizlik arabasıyla teste çıkmak istedik. Daha sonra sanayide arabanın arkasında gezerken böyle bir video ortaya çıktı. Yanıyom bir Sivaslı uğruna şarkısıyla eğlendiğimiz bir videoyu paylaştık. Tesadüf eseri video çok tutuldu, tüm Sivaslılar beğendi. Çok güzel tepkiler aldık arkamızda duranlar oldu, iyi konuşanlarda oldu, kötü konuşanlarda. Bazı insanlar çöpçülere kötü niyetle bakıyorlar ama onlar memleketin her yerini temizliyor. Onlar olmasa çevrede her yer kokar bu yüzden farkındalık olarak da güzel bir video oldu. Sanayide motor ve tamir işlerine bakıyoruz, sosyal medyada da içerik üretiyorum. Çalışırken özellikle Sivas müzikleri dinliyoruz, işimizi seviyoruz burada çalışırken de eğleniyoruz" dedi.

Brezilya'da çöpçü olarak grev yapan Luis Fernando Sanchez, çektiği videolarda Dünya çapında gündem olmuştu. Yaklaşık 1.2 milyon takipçisi olan Sanchez, paylaşımlarında kullandığı Türkçe müzikler, Türk bayrağı ve Türkiye dostu ifadelerle de dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta çöp kamyonuyla test sürüşüne çıkan sanayi ustası, Brezilyalı fenomen çöpçüyü aratmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta çöp kamyonuyla test sürüşüne çıkan sanayi ustası, Brezilyalı fenomen çöpçüyü aratmadı - Son Dakika
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