Sivas'ta Duyarlı Vatandaş Akıllı Durağı Temizledi - Son Dakika
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Sivas'ta Duyarlı Vatandaş Akıllı Durağı Temizledi

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Sivas'ta bir vatandaş, akıllı durağı temizleyerek takdir topladı. Bu davranış, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun tarafından da teşekkürle karşılandı.

27.01.2025 12:12  Güncelleme: 12:15
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Sivas'ta duyarlı vatandaş takdir topladı, başkaları kırıp dökerken o temizledi

SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz günlerde uygulamaya konulan akıllı durağı temizleyen bir vatandaşın videosu sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaş yaptığı hareketle hem izleyenlerden takdir topladı hem de Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'dan vatandaşa duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Sivas Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde uygulamaya koyduğu yeni akıllı ve kapalı durakların ilki Hikmet Işık Caddesi üzerinde hizmete girdi. Aktif bir şekilde hizmet veren durak akşam saatlerinde hassas bir davranışa ev sahipliği yaptı. Eline geçirdiği fırçayla yeni akıllı durağı enine boyuna temizleyen gönüllü bir vatandaş izleyenlerin takdirini topladı.

Sivas Belediyesi'nin sosyal medya hesabından vatandaşa teşekkür eden Başkan Adem Uzun, "Henüz ilkini yerleştirdiğimiz akıllı durak hizmetinin ne kadar doğru bir karar olduğunu tertemiz yüreğiyle bize ispatlayan hemşerimiz, iyi ki varsın." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Duyarlı Vatandaş Akıllı Durağı Temizledi - Son Dakika

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