Sivas'ta Egzotik Balık Fırtınası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Egzotik Balık Fırtınası

Sivas\'ta Egzotik Balık Fırtınası
20.07.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta akvaryum tutkunları, piranha ve timsah zargana gibi egzotik türlere ilgi göstermeye başladı.

Sivas'ta akvaryum tutkunları, süs balıkları yerine piranha, timsah zargana, yılanbaş ve çiçekboynuzlu gibi tehlikeli ve egzotik türlere yöneldi.

Sivas'ta akvaryum kültürüne ilgi her geçen gün artarken, vatandaşlar artık klasik akvaryum balıklarının yanı sıra egzotik ve farklı türlere de ilgi gösteriyor. Yaklaşık 100 farklı balık türünün bulunduğu işletmelerde özellikle piranha, timsah zargana (aligatör gar), yılanbaş (çanna) ve çiçekboynuzlu (flowerhorn) gibi tehlikeli ve egzotik türler dikkat çekiyor. Sivas'ta Osman Yiğit isimli akvaryumcu, Sivas'ta farklı balık türlerinin daha önce yeterince bulunmadığını belirterek hem görsel bir şölen oluşturmak hem de hobilerini mesleklerine yansıtmak amacıyla tür çeşitliliğini artırdıklarını söyledi.

"Yaklaşık 100 çeşit balığımız bulunuyor"

İşletmelerinde yaklaşık 100 farklı balık türü bulunduğunu ifade eden Osman Yiğit, "Sivas'ta bu kadar fazla çeşit bulunmuyordu. Biz de hem insanlar için hem de kendimiz adına görsel bir şölen oluşturmak, bu işin keyfini yaşamak ve hobimizi mesleğimize yansıtmak istedik. Bu nedenle tür çeşitliliğimizi artırdık. Böylece insanların Sivas gibi bir şehirde farklı balık türlerini yakından görmesine de vesile olduk. İşletmemizde yaklaşık 100'e yakın çeşit balık bulunuyor. Türler arasında piranha, aligatör gar, çanna, flowerhorn gibi dikkat çeken türler yer alıyor. Bunun yanı sıra tropikal balıkların da neredeyse tamamına yer veriyoruz" dedi.

"Önceliğimiz insanların bu canlıları tanıması"

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Yiğit, önceliklerinin sadece satış yapmak olmadığını dile getirerek, "Vatandaşlardan oldukça güzel tepkiler alıyoruz. Şaşıranlar da oluyor, hayran kalanlar da. Aldığımız geri dönüşler ve tebrikler bizi mutlu ediyor. Aslında önceliğimiz sadece satış yapmak değil. İnsanların gelip bu farklı türleri görmesi, çocuklarını getirerek onları değişik canlılarla tanıştırması bizim için daha önemli. Amacımız, akvaryum kültürünü insanlara sevdirmek. Buradaki balıkların tamamı tatlı su balıklarıdır. Uygun akvaryum şartları sağlandığı sürece evlerde ve iş yerlerinde rahatlıkla beslenebilirler. Besleyemeyenler ise gelip burada bu canlıları görüp inceleyebilirler. Bizim için en önemli nokta insanların bu güzellikleri yakından tanımasıdır" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Sivas, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta Egzotik Balık Fırtınası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

12:15
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?
12:04
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
11:38
“Yeni Parti“ için tarih netleşti Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
"Yeni Parti" için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 12:32:46. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Egzotik Balık Fırtınası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.