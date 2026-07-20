Sivas\'ta Egzotik Balık Fırtınası

Sivas'ta akvaryum tutkunları, süs balıkları yerine piranha, timsah zargana, yılanbaş ve çiçekboynuzlu gibi tehlikeli ve egzotik türlere yöneldi.

Sivas'ta akvaryum kültürüne ilgi her geçen gün artarken, vatandaşlar artık klasik akvaryum balıklarının yanı sıra egzotik ve farklı türlere de ilgi gösteriyor. Yaklaşık 100 farklı balık türünün bulunduğu işletmelerde özellikle piranha, timsah zargana (aligatör gar), yılanbaş (çanna) ve çiçekboynuzlu (flowerhorn) gibi tehlikeli ve egzotik türler dikkat çekiyor. Sivas'ta Osman Yiğit isimli akvaryumcu, Sivas'ta farklı balık türlerinin daha önce yeterince bulunmadığını belirterek hem görsel bir şölen oluşturmak hem de hobilerini mesleklerine yansıtmak amacıyla tür çeşitliliğini artırdıklarını söyledi.

"Yaklaşık 100 çeşit balığımız bulunuyor"

İşletmelerinde yaklaşık 100 farklı balık türü bulunduğunu ifade eden Osman Yiğit, "Sivas'ta bu kadar fazla çeşit bulunmuyordu. Biz de hem insanlar için hem de kendimiz adına görsel bir şölen oluşturmak, bu işin keyfini yaşamak ve hobimizi mesleğimize yansıtmak istedik. Bu nedenle tür çeşitliliğimizi artırdık. Böylece insanların Sivas gibi bir şehirde farklı balık türlerini yakından görmesine de vesile olduk. İşletmemizde yaklaşık 100'e yakın çeşit balık bulunuyor. Türler arasında piranha, aligatör gar, çanna, flowerhorn gibi dikkat çeken türler yer alıyor. Bunun yanı sıra tropikal balıkların da neredeyse tamamına yer veriyoruz" dedi.

"Önceliğimiz insanların bu canlıları tanıması"

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Yiğit, önceliklerinin sadece satış yapmak olmadığını dile getirerek, "Vatandaşlardan oldukça güzel tepkiler alıyoruz. Şaşıranlar da oluyor, hayran kalanlar da. Aldığımız geri dönüşler ve tebrikler bizi mutlu ediyor. Aslında önceliğimiz sadece satış yapmak değil. İnsanların gelip bu farklı türleri görmesi, çocuklarını getirerek onları değişik canlılarla tanıştırması bizim için daha önemli. Amacımız, akvaryum kültürünü insanlara sevdirmek. Buradaki balıkların tamamı tatlı su balıklarıdır. Uygun akvaryum şartları sağlandığı sürece evlerde ve iş yerlerinde rahatlıkla beslenebilirler. Besleyemeyenler ise gelip burada bu canlıları görüp inceleyebilirler. Bizim için en önemli nokta insanların bu güzellikleri yakından tanımasıdır" diye konuştu. - SİVAS