Sivas\'ta Engelli ve Yaşlı Vatandaşlara Evde Berber Hizmeti

Sivas'ta Zara Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Berber Projesi" kapsamında ilçede tespit edilen engelli, yaşlı ve imkanları kısıtlı vatandaşların kişisel bakımları titizlikle gerçekleştiriliyor.
Sivas'ta Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan "Berber Projesi" kapsamında devlet tarafından takibi yapılan engelli, yaşlı ve imkanları kısıtlı vatandaşların kişisel bakımları hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında 2024 yılı Şubat ayı itibari ile 234 vatandaşa evde berber hizmeti sunuluyor. Projeyle ilçe merkezi ve köylerde yaşayan erkek vatandaşlara hizmet veriliyor. Vatandaşların saç ve sakal bakımı hijyen şartlarına uygun bir şekilde hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Devletin sunmuş olduğu bu hizmetten memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar yetkililere teşekkür etti. - SİVAS
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Rusya'da Putin'in en büyük rakibi muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin hapishanede hayatını kaybetmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, bir insan hakları grubu lideri, Navalni'nin kalbine atılan bir yumruk sonrası ölmüş olabileceğini öne sürdü. Navalni'nin göğsündeki morlukların buna işaret ettiğini söyleyen aktivist, "Sanırım ilk önce onu uzun süre soğukta tutup sonra kalbine yumruk attılar. Bu, KGB'nin özel kuvvetler birimlerinin eski bir yöntemi. bu KGB'nin ayırt edici özelliğiydi." dedi.
Ronaldo, oğluyla beraber spor salonunda olduğu anları paylaştı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımını gören hayranları Ronaldo'nun ayak parmaklarındaki siyahlığa anlam veremedi. Bazı kullanıcılar, Ronaldo'nun ayağındaki siyahlığın oje olduğunu belirtirken bazıları ise boya olduğunu savundu.
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
Tokat'ın Günebakan köyü, 4 gün arayla meydana gelen heyelanlar sonucu adeta ikiye ayrıldı. Ekipler tarafından yapılacak jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün boşaltılıp boşaltılmayacağı belli olacak.
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Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
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