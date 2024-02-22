Sivas\'ta Engelli ve Yaşlı Vatandaşlara Evde Berber Hizmeti

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Sivas'ta Zara Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Berber Projesi" kapsamında ilçede tespit edilen engelli, yaşlı ve imkanları kısıtlı vatandaşların kişisel bakımları titizlikle gerçekleştiriliyor.

Sivas'ta Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan "Berber Projesi" kapsamında devlet tarafından takibi yapılan engelli, yaşlı ve imkanları kısıtlı vatandaşların kişisel bakımları hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında 2024 yılı Şubat ayı itibari ile 234 vatandaşa evde berber hizmeti sunuluyor. Projeyle ilçe merkezi ve köylerde yaşayan erkek vatandaşlara hizmet veriliyor. Vatandaşların saç ve sakal bakımı hijyen şartlarına uygun bir şekilde hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Devletin sunmuş olduğu bu hizmetten memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar yetkililere teşekkür etti. - SİVAS