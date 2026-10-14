Sivas\'ta eşinden ayrı kadın, biri kanser tedavisi gören 4 çocuğu için gözleme satıyor

Sivas'ta dul olduğu için kiralık ev bulmakta güçlük çeken kadın, pişirdiği gözlemeleri satarak biri kanser tedavisi gören 4 çocuğunu okutmaya çalışıyor.

Sivas'ta 8 yıldır eşinden ayrı yaşayan bir annenin, biri kanser tedavisi gören 4 çocuğuyla hayata tutunma mücadelesi takdir topluyor. Hayırseverlerin desteği ile açtığı dükkanda gözleme pişirip satarak hem evinin kirasını ödüyor, hem 4 çocuğunu okutuyor hem de çocuklarından birinin kanser tedavisini karşılamaya çalışıyor. 8 yıldır çocuklarına hem anne hem de baba olan Hanım Gezici (35), hayatın tüm zorluklarına göğüs germeyi başarsa da en büyük sıkıntısı dul olduğu için kendisine ev kiralanmaması.

4 çocuğuna hem anne hem baba oldu

Hanım Gezici, hayırseverlerin desteği ile dükkan açtığını belirterek, "Ben 4 çocuk annesiyim. 12 yıl önce Sivas'a geldim hala burada ikamet etmekteyim. Bazı sorunlardan dolayı 8 yıl önce eşimden ayrıldım ve memleketime gidemeyerek burada kaldım. Çocuklarımın hepsi okuyor, onlarla beraber hayat mücadelesi veriyoruz. İş yeri açmadan önce Sivas'ta olduğum sürece hasta bakımı, temizlik işleri yaptım ve başkalarının yanında gözleme yaptım. Çocuklarımı hep kendi başıma büyüttüm. 4 tane temiz akıllı öğrenci yetiştirdim, topluma kazandırdım. Zorlandığımı gören çevremdeki insanlar, arkadaşlarım bana destek olmak istediler. Çocuklarımdan birinin hastalığından dolayı uzun süre işlere gidemedim. Yarım gün çalışmak zorunda kaldığım için kimse benimle çalışmak istemedi. Çevremdeki insanlar, hayırseverler bana destek olarak şu anki kendi iş yerimi açtık. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Dul olduğu için ev verilmiyor

Gezici, çocuklarıyla hayata tutunma mücadelesi verirken, dul olduğu için kiraladığı evden çıkartılmak istendiğini ileri sürerek, "Şu an yaklaşık 2 aydır burayı işletiyorum. Bu şekilde kendi emeğimle, çabamla geçinerek çocuklarımı büyütmeye çalışıyorum. En büyüğü 18, en küçüğü 12 yaşında olan iki kız ve iki erkek çocuğum var. Yaklaşık 8 ay önce en büyük çocuğumun beyninde tümör olduğunu öğrendik. Tedavisine başlandı ve şu an duruma iyiye gidiyor tümörü küçülmeye başladı. Ben eşimden ayrıldığım için kiralık ev bulmakta çok zorlanıyordum. Ev sahipleri biz boşanmış, dul insanlara ev vermiyoruz diyerek bize ev vermiyorlar. Ben mecbur kaldığım için evi ilk tutmak istediğimde eşim yurt dışında gibi bahaneler söyleyerek evi kiralamaya çalışıyorum. Çünkü başka türlü bana ev vermiyorlar. Evde oturduğumuz zamanlarda ise kocamdan boşandığımı öğrenince, "Evden çıkın, biz dullara ev vermiyoruz" diye bizi evden çıkarmak istiyorlar. Bu tarz ithamlarda bulunuyorlar, hakaret ediyorlar ve şu an oturduğumuz evden de çıkmamı istiyorlar. Eşim olmadığından dolayı şu anki ev sahibim çıkmamı istiyor, eşyalarımı dışarı çıkarmak istiyor. Ben bu durumun olmamasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Gezici, kiralarını düzenli ödediğini kaydederek, "Kendi çabamla, emeğimle çocuklarıma bakıyorum. Bugüne kadar 4 çocuğuma kendi başıma baktım bundan sonra da bakmaya devam edeceğim. Çocuklarıma hem anneyim hem babayım. En önemlisi de onlarla her zaman bir arkadaş gibiyim."