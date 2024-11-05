Sivas'ta Gençler Teknolojik Fikirlerle Yarışacak - Son Dakika
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Yerel

Sivas'ta Gençler Teknolojik Fikirlerle Yarışacak

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Sivas'ta lise öğrencileri için Teknofikir Proje Yarışması düzenlenecek, fikirler üretime dönüştürülecek.

05.11.2024 17:21
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Sivas'ta gençler teknolojik fikirlerle yarışacak

SİVAS - Sivas'ta lise öğrencilerinin teknolojik fikirlerle yarışacağı projenin lansmanı yapıldı. Kent genelinde lise öğrenimini sürdüren öğrencilerin ürettiği fikirlerin üretime dönüştürüleceği proje ile Sivas ve ülke ekonomisine katkı sunulması planlanıyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası TOBB Sivas Genç Girişimciler Kurulu ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü örnek bir proje hazırladı. 2024 Sivas Liseler Arası Teknofikir Proje Yarışması'nın lansman toplantısı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlendi. Toplantıya il protokolünün yanı sıra öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı. Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, TOBB Sivas Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mustafa Hazırbulan'ın sunumu ile devam etti. Proje ile hedeflerini anlatan Hazırbulan, "İş dünyasına nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, mesleki ve teknik eğitim ile eğitim, istihdam, üretim ilişkisinin güçlenmesi, girişimciliğin desteklenmesi hedefliyoruz" dedi.

"Geleceğimiz gençlerimiz"

Projeye destek veren Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, "Sivas'ta yüksek ve orta yükseklikte teknolojilerin üretildiği sanayi tesislerimizin çoğalmasına hassasiyetle özen gösteriyoruz. Bu yolda da başarıyla devam ettiğimizi görüyoruz. Bu çalışmalarımız hızla devam edecek. Bu çalışmalarımız devam ederken bu sanayi tesislerinin oluşmasında destek sağlayacak kişiler siz gençlersiniz. İnşallah yaptığınız projeler ete, kemiğe bürünüp, endüstriye kazandırılıp yarın ortaklık yapılan işletmeler haline gelir temennisiyle bu yarışmanın faydasını paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle yarışmaya katkı sunan paydaşlara, destek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ayakları yere basan bir proje"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Yıldırım ise, " Artık ne varsa yeni icatlarda ve yeni fikirlerde var. Günümüzde de Sivas, bu konuda altyapısı olan bir şehir. Fikirleri ticarileştirmek için hazır. Bu projeyi hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Ayakları yere basan bir proje. Gençler fikirleri üretecek, sanayiciler gerçekleştirecek" şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise, "Bugün burada 2024 Liselerarası Teknofikir Proje Yarışması'nı tanıtmak, gençlerimize yeni ufuklar açmak amacıyla sizlerle bir araya geldik. Bu yarışmayı düzenleyen TSO TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Eğitimde başarıyı yakalayan ve nitelikli insan gücü yetiştiren ülkeler, çağdaş uygarlık seviyesine ve teknolojide belli noktalara ulaşarak dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmektedirler. Ülkemizin bölgesinde daha çok dikkat çeken bir ülke olarak yer almasında da gençlerimizin sunacağı katkılar aşikardır. Gençlerimizin öncülük etmediği hiçbir kalkınma hamlesi başarıya ulaşamaz. Gençlerimiz içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin fikir hayatını etkilemekte ve sosyal ve ekonomik ilerlemesinde belirleyici bir rol üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışma protokolü imzalandı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta Gençler Teknolojik Fikirlerle Yarışacak - Son Dakika

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