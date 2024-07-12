Sivas'ta güneşli havada yağmur yağınca belgesel tadında görüntüler ortaya çıktı

Sivas'ta belgesel tadında görüntüler
Güneşli havada yağmur yağınca ortaya bu görüntüler çıktı
SİVAS - Sivas'ta güneşli havada yağmur yağınca ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.
Sivas'ta açık havada bir anda başlayan kuvvetli yağmur görülmeye değer görseller sundu. Kılavuz bölgesinde oluşan gökkuşağı şehrin her noktasından izlendi. Güneş ışınlarının patlattığı yağmur tanecikleri de gözlemlenebildi. Birçok Sivaslı güneşle birlikte yağmurun ortaya çıkarttığı enfes manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
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