Sivas'ta güneşli havada yağmur yağınca belgesel tadında görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Sivas'ta güneşli havada yağmur yağınca belgesel tadında görüntüler ortaya çıktı

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Sivas'ta açık havada başlayan kuvvetli yağmur, gökkuşağı ve güneş ışınlarıyla birleşerek belgesel tadında görüntüler oluşturdu. Sivaslılar, cep telefonlarıyla bu enfes manzarayı kaydetti.

12.07.2024 14:42
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Sivas'ta belgesel tadında görüntüler

Güneşli havada yağmur yağınca ortaya bu görüntüler çıktı

SİVAS - Sivas'ta güneşli havada yağmur yağınca ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.

Sivas'ta açık havada bir anda başlayan kuvvetli yağmur görülmeye değer görseller sundu. Kılavuz bölgesinde oluşan gökkuşağı şehrin her noktasından izlendi. Güneş ışınlarının patlattığı yağmur tanecikleri de gözlemlenebildi. Birçok Sivaslı güneşle birlikte yağmurun ortaya çıkarttığı enfes manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta güneşli havada yağmur yağınca belgesel tadında görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta güneşli havada yağmur yağınca belgesel tadında görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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