Sivas'ta Kaydırakta Mahsur Kalan Kadını Muhtar Kurtardı

Yerel

Sivas'ta çocuğuyla kaydıraktan kayarken ayakkabısının topuğu kaydırağın birleşim noktasına sıkışarak mahsur kalan kadını mahalle muhtarı kurtardı.

Sivas'ta çocuğu ile Mevlana Mahallesi'nde bulunan Ethem Bey Parkı'na giden kadın, kapalı kaydırağın içerisinde mahsur kaldı. Çocuğunun ısrarı üzerine kaydıraktan çocuğu ile kaymaya çalışan kadının topuklu ayakkabısı kaydırağın birleşim noktasına sıkışarak asılı kaldı. O esnada kızını parka götüren mahalle muhtarı Burak Zakir Baş, mahsur kalan kadının yardımına koştu. Yaklaşık 15 dakika boyunca sıkışan ayakkabıyı çıkartmaya çalışan muhtar Baş, sonunda ayakkabıyı çıkartmayı başardı.

"Talihsiz olay yaşanınca kendisine yardımcı olduk"

Parça kalırsa çocuklar zarar görebilir diye ayakkabıyı topuğunu kırmadan çıkartmaya çalıştığını anlatan Baş, "Geçen akşam kızımı mahallede bulunan Ethem Bey Parkı'na getirdim. Bir anda bir ses duydum. Bir hanımefendi çocuğunun ısrarı üzerine çocuğuyla kaydıraktan kaydığı esnada ayakkabısının topuğu kaydırakların birleşim noktasına sıkışarak takılı kalıyor. Bu talihsiz olay yaşanınca biz de kendisine yardımcı olmak istedik. Yardımcı olmak istedik fakat çok kolay olmadı. Çünkü ayakkabının topuğunu kırmak istemedik. Eğer kırsaydık sivri topuk orada kalacaktı ve orada oynayacak herhangi bir çocuğa zarar verecekti. Bu nedenle kırmadan sökmeye çalıştık. Yaklaşık 15-20 dakika uğraştık. Bu anın videosunu çekmiştik. Mizah amaçlı sosyal medya hesaplarımıza yükledik. Paylaşımımızı izleyenlerden farklı farklı yorumlar aldık. Bayağı ilgi gördü. Biz de beklemiyorduk. Bu olayı görenler Külkedisi masalına benzetti" şeklinde konuştu. - SİVAS