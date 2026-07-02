Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 33'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair, yazar, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü, günümüzde Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli'ne giderek, olaylarda hayatını kaybedenler için oluşturulan alana karanfil bıraktı. Bırakılan karanfilin ardından basın açıklaması düzenlendi.

"Karanlık akıllar, bu olayları planlayarak hayata geçirdiler"

Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bundan 33 önce bulunduğumuz mekanda ülkemizin en acı olaylarından birini yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onları minnet ve saygıyla anıyorum. Yakınları bu acıyı derinden hissettiler. Aradan yıllar geçmiş olsa da acıları hala taze. Kendilerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Tabii bu coğrafya, zor bir coğrafya. Bugün bile kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan edilmiş durumda. Güneyimizde ise katil İsrail, Gazze'de, Refah'ta ve Lübnan'da saldırılarını maalesef sürdürüyor. Yakın zamanda yaşanan ABD-İsrail-İran gerilimi ve savaşı sona erdirilmeye çalışılıyor ancak bölgede kriz ve gerginlik hala devam ediyor. Böylesine zor bir coğrafyada ülkemiz güvenli bir liman olarak öne çıkarken, malum odaklar ve dış mihraklar; Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle ve diğer tüm inanç gruplarıyla 86 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberliğini bozmak için geçmişte birçok eylem gerçekleştirdi. Bunlardan biri de 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan Madımak olayıydı. Tarihi hafızamızı tazelediğimizde görüyoruz ki 1993 yılı Cumhuriyet tarihimizin en karanlık ve en çok araştırılması gereken yıllarından biridir. Bu karanlık eller ve karanlık akıllar maalesef bu olayları planlayarak hayata geçirdiler. 2 Temmuz'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Bu acı, hepimizin acısı"

Ölenleri rahmetle andığını ifade eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dualarımızı ettik. Mekanları cennet olsun. Bu acı, hepimizin acısı. Temennimiz bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması. Burada hepimize düşen görevler var, çıkarmamız gereken dersler var. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz, daha da yakınlaşmamız gerekiyor. Aramıza nifak tohumu ekmeye çalışanlara izin vermememiz gerekiyor. Bu topraklar yüzyıllardır hoşgörü diyarı olmuştur" diye konuştu.

"Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi ileriye taşıyacağız"

Belediye Başkanı Adem Uzun ise, "Şehrimizde hiç istemediğimiz acı bir olayla karşı karşıya kaldık. Burada hayatını kaybeden canları rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Bizler bin yıl önce bu topraklara geldiğimizde bu toprakları Türkleştirdik, İslamlaştırdık. Bu topraklarda kardeşlik içerisinde yaşadık. Bu kardeşliğimize göz dikenler bundan 33 yıl önce bir senaryoyu ortaya koydular. Aradan geçen 33 yıl içerisinde de Sivas'ta Aleviler ve Sünniler bir ve bütünlük içerisinde yaşamaktadır. Bundan sonraki süreçte de bizler bu kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi ileriye taşıyacağız" ifadelerine yer verdi. - SİVAS