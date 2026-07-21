Sivas'ta Motorlu Taşıt Sayısı Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Sivas'ta mayıs ayında 221 bin 884 olan motorlu kara taşıtı sayısı haziran ayında 223 bin 288'e yükseldi. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 116 bin 242'sini otomobil, 38 bin 562'sini traktör, 32 bin 454'ünü kamyonet, 23 bin 700'ünü motosiklet, 7 bin 55'ini kamyon, 3 bin 172'sini minibüs, bin 318'ini otobüs, 785'ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

6 bin 313 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta haziran ayında 6 bin 313 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 20'sini otomobil, 926'sını kamyonet, 598'ini traktör, 525'ini motosiklet, 153'ünü kamyon, 62'sini minibüs, 22'sini otobüs, 7'sini de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS