Sivas'ta nüfus 2023 yılında bir önceki yıla göre 15 bin 477 kişi artarak 650 bin 401 kişiye çıktı. Sivas'ta il ve ilçe merkezlerinin nüfusu düşerken belde ve köylerde ise adeta nüfus patlaması yaşandı. 2022'de 148 bin 933 kişi olan belde ve köy nüfusu 2023 yılında 168 bin 459 kişiye çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre 2022 yılında 634 bin 924 kişi olan Sivas nüfusu 2023 yılında 650 bin 401 kişiye yükseldi. Sivas'ın il ve ilçe merkezlerinin nüfusu azalırken belde ve köylerin nüfusu ise arttı. Kentte 485 bin 991 olan 2022 yılı il ve ilçe merkezleri nüfusu 2023 yılında 481 bin 942'ye geriledi. 2022'de 148 bin 933 kişi olan belde ve köy nüfusu da 2023 yılında 168 bin 459'a yükseldi. Sivas'ta 2021-2022 döneminde binde eksi 1,9 olan yıllık nüfus artış hızı, 2022-2023 döneminde binde 24,1 olarak kayıtlara geçti. Sivas'ta yaşayan 650 bin 401 kişinin 325 bin 125'ini erkekler, 325 bin 276'sını ise kadınlar oluşturdu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 111 iken Sivas'ta bu 23 olarak açıklandı. TÜİK; illere ve cinsiyete göre yabancı nüfus sayısına ilişkin verileri de açıkladı. 2022'de Sivas'ta yaşayan yabancı nüfus sayısı 7 bin 401 kişi iken 2023'te 7 bin 118 kişiye geriledi. Yabancıların 3 bin 936'sını erkek, 3 bin 182'sini ise kadın nüfus oluşturdu. - SİVAS
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Son Dakika › Yerel › Sivas'ta Nüfus Artışı: Belde ve Köylerde Patlama - Son Dakika
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