Sivas'ta nüfusun yüzde 24,3'ü çocuk - Son Dakika
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Sivas'ta nüfusun yüzde 24,3'ü çocuk

21.04.2022 16:43
Sivas'ta nüfusun yüzde 24,3'ü çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "İstatistiklerle Çocuk" çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "İstatistiklerle Çocuk" çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 636 bin 121 kişinin yaşadığı Sivas'ta nüfusun 154 bin 564'ü çocuklardan oluştu. Kentte çocuk nüfusun 38 bin 784'ünü 0-4 yaş grubu, 43 bin 224'ünü 5-9 yaş grubu, 45 bin 83'ünü 10-14 yaş grubu, 27 bin 473'ünü de 15-17 yaş grubu oluşturdu.

Türkiye'de çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 26,9 olarak açıklanırken Sivas'ta bu oran yüzde 24,3 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ta nüfusun yüzde 24,3'ü çocuk - Son Dakika


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