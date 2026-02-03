Namazını düzenli kılan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas Belediyesi ile Sivas İl Müftülüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "40 Vakit Camideyim, Değerlerimi Öğreniyorum" Projesi kapsamında ara tatil boyunca namazlara düzenli katılım sağlayan öğrenciler, düzenlenen törenle bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Sivas İl Müftülüğü ile Sivas Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen proje, Fatih Mahallesi bölgesinde bulunan 11 camide uygulandı.

Proje kapsamında öğrenciler ara tatil süresince camilere yoğun ilgi gösterdi. 40 vakit namazı tamamlayan öğrenciler arasından, her camiden iki öğrenci olmak üzere toplam 22 öğrenciye kura ile bisiklet hediye edildi. Projeye katılan diğer tüm öğrencilere ise çeşitli hediyeler verildi.

Projenin ödül töreni Sivas Gaziosmanpaşa Camii'nde düzenlendi. Programa Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, İl Müftü Vekili Mehmet Koç, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, projeye katkı sunan Sivas İl Müftülüğü ve din görevlilerine teşekkür etti. Bu tür programların gençlerin dini ve ahlaki değerleri öğrenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Uzun, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmasında katılımcılara teşekkür eden İl Müftü Vekili Mehmet Koç ise projenin amacının, gençleri ara tatilde camide bir araya getirerek dini değerleri öğretmek olduğunu belirtti. Koç, projenin; devletine ve milletine bağlı, çalışkan ve ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Program, öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - SİVAS