Namazını düzenli kılan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Namazını düzenli kılan öğrenciler ödüllendirildi

Namazını düzenli kılan öğrenciler ödüllendirildi
03.02.2026 11:15  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Belediyesi ve Sivas İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen '40 Vakit Camideyim, Değerlerimi Öğreniyorum' projesi kapsamında, namazlara düzenli katılan 22 öğrenci bisikletle ödüllendirildi. Ödül töreni Sivas Gaziosmanpaşa Camii'nde gerçekleşti.

Sivas Belediyesi ile Sivas İl Müftülüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "40 Vakit Camideyim, Değerlerimi Öğreniyorum" Projesi kapsamında ara tatil boyunca namazlara düzenli katılım sağlayan öğrenciler, düzenlenen törenle bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Sivas İl Müftülüğü ile Sivas Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen proje, Fatih Mahallesi bölgesinde bulunan 11 camide uygulandı.

Proje kapsamında öğrenciler ara tatil süresince camilere yoğun ilgi gösterdi. 40 vakit namazı tamamlayan öğrenciler arasından, her camiden iki öğrenci olmak üzere toplam 22 öğrenciye kura ile bisiklet hediye edildi. Projeye katılan diğer tüm öğrencilere ise çeşitli hediyeler verildi.

Projenin ödül töreni Sivas Gaziosmanpaşa Camii'nde düzenlendi. Programa Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, İl Müftü Vekili Mehmet Koç, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, projeye katkı sunan Sivas İl Müftülüğü ve din görevlilerine teşekkür etti. Bu tür programların gençlerin dini ve ahlaki değerleri öğrenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Uzun, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmasında katılımcılara teşekkür eden İl Müftü Vekili Mehmet Koç ise projenin amacının, gençleri ara tatilde camide bir araya getirerek dini değerleri öğretmek olduğunu belirtti. Koç, projenin; devletine ve milletine bağlı, çalışkan ve ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Program, öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas Belediyesi, Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Namazını düzenli kılan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:49:34. #7.11#
SON DAKİKA: Namazını düzenli kılan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.