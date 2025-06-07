Sivas'ta Otomobil Yangını: 4 Kişi Kurtuldu

Sivas'ta seyir halindeki otomobil alev aldı, faciadan dönüldü

SİVAS - Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 4 kişi son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, Ordu'dan Sivas'a seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç içerisinde bulunan 4 kişinin Ordu'dan Sivas'a gezmeye geldikleri öğrenildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.