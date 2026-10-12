Sivas'ta özel ihtiyaçlı öğrencilere 339 eğitici oyuncak dağıtıldı - Son Dakika
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Sivas'ta özel ihtiyaçlı öğrencilere 339 eğitici oyuncak dağıtıldı

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Sivas\'ta özel ihtiyaçlı öğrencilere 339 eğitici oyuncak dağıtıldı
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Sivas'ta özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitimini desteklemek için 339 eğitici oyuncak, 18 özel eğitim sınıfına dağıtıldı. Kalpten Olsun Derneği gönüllülerince temin edilen oyuncaklarla öğrencilerin sosyal ve motor becerilerinin gelişmesi hedefleniyor.

Sivas'ta özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla temin edilen 339 eğitici oyuncak, 18 özel eğitim sınıfına dağıtıldı.

Sivas'ta özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan 339 eğitici oyuncak, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda 18 özel eğitim sınıfına ulaştırıldı. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Kalpten Olsun Derneği gönüllülerinin katkılarıyla temin edilen oyuncaklar, özel eğitim uzmanlarından oluşan komisyon tarafından öğrencilerin bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendi. Oyuncakların teslimi için Karşıyaka Minik Yıldızlar Özel Eğitim Uygulama Okulunda program düzenlendi. Programa Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Özcan, Kalpten Olsun Derneği Başkanı Mustafa Epik, dernek gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitiminde bireysel ihtiyaçlara uygun materyallerin önem taşıdığını belirterek, desteklerinden dolayı Kalpten Olsun Derneği ve gönüllülerine teşekkür etti.

Özel eğitim okulları ve sınıflarına dağıtılan eğitici oyuncaklarla öğrencilerin sosyal ve motor becerilerinin gelişimine katkı sağlanması, öğrenme süreçlerinin desteklenmesi ve eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta özel ihtiyaçlı öğrencilere 339 eğitici oyuncak dağıtıldı - Son Dakika
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