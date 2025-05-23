Sivas'ta Pirinçte Tarih - Son Dakika
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Sivas'ta Pirinçte Tarih

Sivas\'ta Pirinçte Tarih
23.05.2025 10:55
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Kaligrafi sanatçısı Selçuk Yıldız, Sivas'ın simgelerini pirinç tanelerine işleyerek takı yapıyor.

Sivas'ta bir kaligrafi sanatçısı, kentin 8 asırlık tarihi simgelerini pirinç tanelerine işliyor.

Kaligrafi sanatçısı Selçuk Yıldız, Sivas'ın tarihi kent meydanında kurduğu seyyar tezgahında yemeklik pirincin üzerine kişiye özel simgeler ve kentin tarihi mekanlarını resmediyor. Yıldız, ilk olarak porselen tabaklar ve ahşap üzerine çizdiği Sivas'ın tarihi mekanlarını şimdi mikroskop ve kendi geliştirdiği kalemler ile pirincin üzerine resmediyor. Sivas'ın Çifte Minareli Medresesi, Kongre Binası gibi tarihi mekanlarını resmeden Yıldız, daha sonra bu pirinç tanelerinden kolye, bileklik ve küpe gibi takı ürünleri yaparak satışa sunuyor. Bir pirinç taneli takı ürünü için yaklaşık 2 saat emek sarf ettiğini belirten Yıldız, "Sivas'a gezmeye gelen insanlar sevdiklerine hediye olarak alıyorlar. Yapılış anını da anı olarak kayıt altına alıyorlar" şeklinde konuştu.

"İsim yazmak resim yapmaktan daha kolay oluyor"

Pirincin üzerine isim yazmanın resim çizmekten daha kolay olduğunu ifade eden Yıldız, "Kaligrafi sanatıyla uğraşıyorum. Porselen tabaklar ve ahşaplar üzerine Sivas'ta oturduğum için Sivas'ın tarihi mekanlarını çiziyorum. Bu tarihi mekanları tabaklar üzerine çizerken aklıma geldi pirinç üzerine de yapabilir miyim, çizebilir miyim diye düşündüm. O boyutta çizim için kullanacağım kalemi bulmak zor oldu. İlk başta kamışlardan farklı farklı kalemler geliştirdim. Daha sonra pirinç tanelerinin üzerine çiçek gibi şeyler yapmaya başladım. Bunu geliştirerek sonralarda Çifte Minareli Medrese, Kongre Binası gibi kentimizdeki tarihi yerleri çizmeye başladım. Çok olumlu geri dönüşler aldım, almaya da devam ediyorum. Bu olumlu tepkiler üzerine daha çok motive oluyorum. Bir pirinç taneli kolyeyi yaklaşık 2 saatte tamamlıyorum. Açık havada çizim yaptığım zamanlarda rüzgardan dolayı zorlandığım da oluyor. Pirincin üzerine isim yazmak veya yazı yazmak daha basit ve kolay oluyor. Çiftler için de iki ismi arkalı önlü yazdığımız zaman da çok güzel bir hediye oluyor. Özellikle gurbetçilerimden güzel, olumlu tepkiler alıyorum. Yediğimiz pilavlık pirinç mi diye soranlar oluyor, son halini görünce çok şaşırıyorlar. Sevdiklerine hediye olarak alıyorlar, yapılış anının videosunu çekip yolluyorlar" şeklinde konuştu.

"Nasıl yapıldığını merak ettim"

Pirincin üzerine nasıl çizim yapıldığını ve kolyeye dönüştürüldüğünü merak ettiğini belirten Şükran Başer, "Bir Sivaslı olarak şehrimin tarihi yapılarının küçük bir pirinç tanesinin üzerine resmedilmesi, işlenebilmesi çok güzel bir başarı. Nasıl yapıldığını merak ettim. İnce ince işlenmesi bende merak uyandırdı. Bir arkadaşıma da doğum günü hediyesi olarak almak isterim. Çok anlamlı bir hediye olacağını düşünüyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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