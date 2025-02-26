Sivas\'ta Ramazan Öncesi Kasap ve Market Denetimleri Yapıldı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde yaklaşan Ramazan ayı öncesi kasap ve marketler denetlendi.

Gürün Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan'a sayılı günler kala veteriner hekim kontrolünde ilçede faaliyet gösteren kasap ve et ürünleri satan marketleri denetledi. Vatandaşların sağlıklı şartlarda gıda tüketmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları denetimlerde esnafı hassas olmaları konusunda uyardı. Kaçak kesim kontrolünün yapıldığı denetimlerde ayrıca iş yeri ruhsatları, etlerin mühürlü olup olmadığı ve fiyat etiketi kontrolü yapıldı. - SİVAS