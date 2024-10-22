Sivas'ta 'Siber Vatan Türkiye Programı' Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Yerel

Sivas'ta 'Siber Vatan Türkiye Programı' Protokolü İmzalandı

Sivas'ta, siber güvenlik alanında uzman yetiştirmek için 'Siber Vatan Türkiye Programı' protokolü imzalandı.

22.10.2024 00:02
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'Siber Vatan Türkiye Programı' protokolü Sivas'ta imzalandı

SİVAS - Sivas'ta, ülke geleceği için büyük önem taşıyan 'Siber Vatan Türkiye Programı' için imza protokolü gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Siber Vatan Kümelenmesi iş birliğiyle yürütülen "Türkiye Siber Vatan Programı" kapsamında önemli bir adım atıldı. Sivas Valiliği himayelerinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin iş birliği ile "Türkiye Siber Vatan Protokolü" imzalandı. Tarihi Valilik Binası Ahmet Muammer Bey Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker katıldı. Törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

"Siber güvenlik alanında yetişmiş gençlere olan ihtiyaç her geçen gün artıyor"

Siber güvenlik anlamında yetişmiş gençlere olan ihtiyacın her geçen gün attığını ifade eden Vali Şimşek "Bildiğiniz üzere, teknolojinin hızla geliştiği ve hayatımızın her alanına yayılan bir çağı yaşıyoruz. Bu süreç kuşkusuz siber güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. Son dönemde yaşanan siber saldırılar ve suçlar bu riskin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu nedenle, siber güvenlik alanında yetişmiş gençlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 'Türkiye Siber Vatan Programı', ülkemizin siber güvenlik alanındaki en büyük ihtiyaçlarından biri olan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir projedir. Bu program ile gençlerimizin siber güvenlik alanında kendilerini geliştirmelerine ve ülkemizin siber savunma sistemlerine güç katmalarına imkan tanınacaktır" dedi.

"Sivas siber güvenlikte öne çıkacak"

Protokol kapsamında gençlerin siber güvenlikle ilgili temel eğitimler alacağını, deneyimli uzmanlardan mentorluk hizmeti edineceğini ve sektörün önde gelen firmalarında staj yapma imkanı bulacaklarını ifade eden Vali Şimşek "Böylece, hem teorik bilgilerini pratiğe dökecekler hem de sektörle iç içe olma fırsatı yakalayacaklardır. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz bu program, gençlerimizin istihdam edilmelerine ve kendi girişimlerini hayata geçirmelerine de katkı sağlayacaktır. Bu sayede, ülkemizin siber güvenlik ekosistemine yeni güçler katılacak ve siber güvenlik alanında yerli ve milli üretime destek verilecektir. Malumunuz olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin dijital dönüşüm sürecinde önemli adımlar atılmıştır. Bu program da bu dönüşümün önemli bir parçası olacaktır. İnanıyorum ki bu program sayesinde yetişecek gençlerimiz, ülkemizin siber güvenliğini koruyacak ve ülkemizi siber alanda daha güçlü hale getirecektir. İnşallah bu protokol, şehrimizi siber güvenlik alanında da öne çıkaracak, Sivas bu meyanda örnek bir kent olacaktır. Ben bu vesileyle ülkemizin de ihtiyaç duyduğu bu güzel projeye imza atmanın mutluğunu yaşadığımızı belirtiyor ve emeği geçenleri yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dijital güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynayacak uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan protokol konuşmaların ardından imzalandı.

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Valiliği, Sivas Valiliği, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Savunma, Eğitim, Yerel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta 'Siber Vatan Türkiye Programı' Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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