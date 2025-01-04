Sivas'ta Terzi ve Müzisyen Ahmet Arslan - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sivas'ta Terzi ve Müzisyen Ahmet Arslan

Sivas\'ta Terzi ve Müzisyen Ahmet Arslan

Ahmet Arslan, terzilik ile müzisyenliği bir arada yürütüyor, stresi müzikle atıyor.

04.01.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 35 yıldır terzilik yapan Ahmet Arslan, hobi olarak akşamları düğün salonlarında müzisyenlik yaparak hem stres atıyor hem de hayranlarını eğlendiriyor. Terziyi ilk kez sahnede görenler ise ikiz kardeşi olduğunu düşünüyor.

Sivas'ta yaklaşık 35 yıldır terzilik yapan 44 yaşındaki Ahmet Arslan, akşamları hobi olarak düğün salonlarında müzisyenlik yaparak hem stres atıyor hem de ekonomisine katkı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde dükkanını açarak müşteriler ile ilgilenen Arslan, gün boyunca dikiş makinesinin başından kalkmıyor. Akşam olduğunda ise eline mikrofonunu ve enstrümanını alarak düğün salonlarında sahneye çıkıp çalgı aletinin başına oturuyor. İki farklı mesleği aynı anda yürütmenin zorluklarına rağmen bundan büyük bir keyif aldığını ifade eden Arslan, azmiyle çevresinden takdir topluyor.

"İkiz kardeşin var mı diye soruyorlar"

Terzi Ahmet Arslan, hem gün içinde yaşadığı stresi biraz daha azaltmak hem de ekonomine katkı sağlamak için hobi olarak düğün salonlarında müzisyenlik yaptığını ifade ederek, "Terzilik mesleğini yaklaşık 35 yıldır yapıyorum. Akşamları ise burada yaşadığımız stresi biraz daha azaltmak için hem de ekonomizme katkı sağlamak amacıyla hobi olarak düğün salonlarında müzisyenlik yapıyorum. İki meslek beni biraz zorluyor ama severek yapıyorum. Sabah erken saatlerde dükkanıma gelerek müşterilerimin tadilat işlerini en güzel şekilde yapıyorum ve bu beni mutlu ediyor. Akşamları müzisyenlik yaparak stresi atıyorum ama biraz beden yorgunluğu ister istemez oluyor. Sabah kalkıp tekrardan terzilik mesleğime devam ediyorum. Belli zaman aralıklarında müzisyenlikte iş yoğunluğu farklılık gösteriyor. Benim müzisyenlik yaptığımı gören ve duyan müşterilerim çok şaşırıyor. Bazen müşterilerimle düğün salonunda denk geliyorum ve bana 'ikiz kardeşiniz var mı' diye soranlar oluyor. Bu çalışmaların maddi karşılığı yok fakat takdir görmek beni çok fazla motive ediyor" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Arslan, Kültür Sanat, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Stres, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta Terzi ve Müzisyen Ahmet Arslan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
09:48 ’’Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak’’ iddiası ''Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak'' iddiası
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
14:27 Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü
14:25 Sigara ve alkole ÖTV zammı Sigara ve alkole ÖTV zammı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
14:11 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda
14:09 Toki’nin taksit tutarları değişti Toki'nin taksit tutarları değişti
14:06 Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
14:05 Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması
13:48 Zeynep Tokuş’un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor Zeynep Tokuş'un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor
13:37 Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 11:44:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Terzi ve Müzisyen Ahmet Arslan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.