Sivas\'ta Yetim ve Öksüzler İçin Eğlenceli Piknik

Sivas'ta yetim ve öksüz çocuklar düzenlenen piknikte eğlendirildi.

Bir Elde Sen Uzat Derneği tarafından Sivas Paşabahçe Mesire Alanında yetim ve öksüz çocuklar için piknik etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri de katıldı. Sivas halkının yardımları ile düzenlenen etkinlik renkli anlara sahne oldu. Düzenlenen etkinlikte çocuk ve ailelerine yemek ikramı yapıldı, pamuk şeker dağıtıldı ve çeşitli eğlenceler düzenlendi. Müzik eşliğinde halaylar çekilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Sivas İl Jandarma Komutanlığında görevli iz takip ve arama köpeği palet te gösteriler düzenleyerek çocukların ilgisini kazandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek burada yaptığı konuşmada, "Gerçekten anlamlı bir etkinlik çünkü çocuklarımızla bizler arasında çocuklarımız ve aileleri arasında kurduğumuz bir gönül köprüsü bu sayede çocuklarımızla bir araya geliyoruz. Hem ailelerimizin sorularını dinliyoruz hem de çocuklarımızı kucaklıyoruz. Onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz" dedi.

Bir Elde Sen Uzat Derneği Başkanı Ahmet Özaydın etkinliği şu sözlerle anlattı, "Bugün en mutlu günümüz diyebiliriz, çünkü insanların, yetimlerin ve öksüzlerin mutluluğu bizi daha da mutlu ediyor. Bir Elde Sen Uzat Derneği, yıllardır yetim pikniği etkinliğini sürdürüyor. bu yıl da bu güzel gün bugüne nasip oldu. Bu piknikte düşünmediğimiz hiçbir şey kalmadı. Pamuk şekerinden dönerine, dönerinden tatlısına kadar her şeyi düşündük. Peki, bunları kim karşıladı biliyor musunuz? Sivas'ın hayırsever halkı karşıladı. Bu yetimleri sevindirmekle ilgili, biliyorsunuz Allah Resul'ünün çok güzel bir hadisi var: Bir yetimin başını okşamak, bütün insanlığın başını okşamak gibidir. Ben cennette onlarla beraber olacağım. İslami olarak da, insanlık olarak da yetime, engelliye sahip çıkmak, onları gözetmek ve ilgilenmek hem inancımızın hem de insanlığımızın bir gereği diye düşünüyorum " dedi.

Çocukların doyasıya eylendiği etkinlik çocuklara hediyelerinin verilmesi ile son buldu. - SİVAS