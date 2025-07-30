Sivas'taki Tarihi Kilise Satışa Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sivas'taki Tarihi Kilise Satışa Çıktı

Sivas\'taki Tarihi Kilise Satışa Çıktı
30.07.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafik'te 200 yıllık Surp Garabet Kilisesi, 100 milyon TL'ye satılıyor. Tarihi yapı korunuyor.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip Surp Garabet Kilisesi, 100 milyon TL'den satışa sunuldu.

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde yaklaşık iki asır önce inşa edilen Surp Garabet Kilisesi yıllara meydan okuyor. Döneminin taş işçiliği ve el yapımı süslemeleriyle dikkat çeken kilise, zamanla ibadethane olma vasfını kaybederek bir dönem köy sakinleri tarafından çeşitli şekillerde kullanıldı. Zamanında çeşitli miktarda para teklif edilen ve yıkılıp yerine cami yaptırılmak istenen kilise koruma altında olduğu için buna izin verilmedi. Bakımsız durumda olan kilise, tapu sahibi tarafından 100 milyon TL'ye satışa çıkartıldı.

"Tarihe sahip çıkan birini arıyoruz"

Kilise sahibinin emlak danışmanı Abdulvahap Yıldız, kilisenin Sivas için kültürel bir miras olduğunu söyleyerek, "Bu kilisenin yaklaşık 150-200 yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor. İçinde taş motiflerin ve el işçiliğinin yoğun kullanıldığı bir yapı. Bir dönem kilise olarak kullanılmış ama şu anda samanlık ve eşya deposu olarak değerlendiriliyor. Bu kilise ilanda yaklaşık bir yıldır yer alıyor. Şu anda 100 milyon TL üzerinde bir fiyatla satışa konulmuş durumda. Gerçekten 100 milyon eder mi derseniz, değer olarak elbette ki biçilemez fakat mülk sahibi böyle bir rakam belirledi. Satmak istediğini bize iletti, biz de kendisine yardımcı olmak için ilanı yayınladık. İçinde haç motifleri, giriş bölümleri, mumluklar bulunuyor. Tarihi olarak baktığımızda bizim bile bilmediğimiz, hakkında bilgi sahibi olmadığımız pek çok işlemeye sahip. Birçok kişi burayı arıyor ama herkese göstermiyoruz. Gerçekten tarihimize sahip çıkacak biri olsun istiyoruz. Çünkü burası Sivas için bir kültürel miras. Bu kilise sadece bir mimari yapı değil, aynı zamanda Göydün köyünün tarihine tanıklık eden, kültürel zenginlikler ve turizm açısından potansiyel taşıyan bir yer" dedi.

"Yeni sahibini bekliyoruz"

Yıldız, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi gündemdeyken Surp Garabet Kilisesi'nin de cami yapılmasının istendiğini söyleyerek, "Buranın cami yapılması için de teklifler geldi, hatta kaporasını vermek isteyenler oldu ama biz buna müsaade etmedik. Sonuçta her dinin, her geleneğin kendine ait alanları var ve burası buna uygun değil. Ayrıca bu konuda karar verme yetkimiz de yok. O yüzden böyle bir dönüşüme izin vermedik ve kaporayı geri iade ettik. Çünkü burası koruma altındaki bir yapı. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi gündemdeyken burayı da cami yapmak istediler ama biz mümkün olmadığını, buranın statüsünün değiştirilemeyeceğini ifade ettik. Bu yüzden yapı öylece kaldı. Aslında burayı görmek isteyen çok kişi var ama herkese göstermiyoruz. Ünlü sanatçılar ve menajerler aracılığıyla bazı Ermeni vatandaşların da ilgilendiğini biliyoruz ancak görüşmeler şu anda askıda kaldı. Şu an yeni sahibini bekliyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yerel, Hafik, Emlak, sivas, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'taki Tarihi Kilise Satışa Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Yer: İstanbul Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi Yer: İstanbul! Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi
Al Nassr, Chelsea’den Joao Felix’i transfer etti Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz Tatilde yüzü güldü Hanımağayı daha önce böyle görmediniz! Tatilde yüzü güldü

11:40
Görüntü Türkiye’den Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
Görüntü Türkiye'den! Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
16:50
DEM Parti itiraz etti, MHP ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun ismini değiştirdi
DEM Parti itiraz etti, MHP 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ismini değiştirdi
16:45
New York’taki silahlı saldırıda yeni detaylar Trilyonluk fonun yöneticisi de öldü
New York'taki silahlı saldırıda yeni detaylar! Trilyonluk fonun yöneticisi de öldü
16:44
Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi
Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi!
16:43
Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis cezası
Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis cezası
16:39
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
16:30
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
16:24
Dar gelirliye büyük müjde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
Dar gelirliye büyük müjde! 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
16:22
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
16:15
Almanya’da askeri helikopter düştü Mürettebat kayıp
Almanya'da askeri helikopter düştü! Mürettebat kayıp
16:12
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz Tatilde yüzü güldü
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz! Tatilde yüzü güldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 13:28:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'taki Tarihi Kilise Satışa Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.