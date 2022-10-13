Sivas yerel haberi: Şampiyon sporcular Başkan Gürün ile bir araya geldi - Son Dakika
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Sivas yerel haberi: Şampiyon sporcular Başkan Gürün ile bir araya geldi

13.10.2022 12:15
Sivas yerel haberi: Şampiyon sporcular Başkan Gürün ile bir araya geldi

Sivas haberi: Avrupa ve Türkiye'de 2022 yılında dereceye giren Büyükşehir Belediyesi sporcuları Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Avrupa ve Türkiye'de 2022 yılında dereceye giren Büyükşehir Belediyesi sporcuları Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti. Sporcular 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne değişik branşlarda 180 madalya ve kupa kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları deneyimli antrenörleriyle katıldıkları ulusal, uluslararası turnuva ve müsabakalarda değişik branşlarda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Büyükşehir sporcuları gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kazandıkları madalyalarla büyük başarılar elde etti.

Büyükşehir Belediyesinin başarılı sporcuları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti. Sporcular 1 Ocak 2022 tarihinden bu güne kadar 9 aylık dönemde değişik branşlarda 180 madalya ve kupa kazanma başarısını elde etti. Muğla Büyükşehir sporcuları, okçuluk, izcilik, güreş, satranç, atletizm, dans, masa tenisi ve engellik okçuluk dallarında toplamda 41 altın madalya, 34 gümüş madalya, 45 bronz madalya, 24 altın kupa, 15 gümüş kupa ve 21 bronz kupa kazandı.

Ziyarette konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sporcularla gurur duyduğunu ve bu başarının Muğla'ya örnek olduğunu vurguladı. Başkan Gürün, "Sporcularımız gerek uluslararası turnuvalarda, gerekse ülke içerisinde başarılarıyla hepimizi gururlandırdı ve göğsümüzü kabarttı. Şuan Belediyemizin spor kulübünde 1870 sporcumuz bulunuyor ve sporcularımız bu yıl 180 madalya ve kupa kazanarak önemli başarı sağladı. Bizim için asıl önemli olan gençlerimizin spor yaparak vücut ve zihin gelişimi sağlaması. Tabi kazandıkları madalya ve kupalarda bize gurur veriyor. Alanında uzman spor hocalarımız ve gayretli genç sporcularımızla çıktığımız bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Gençlerimizin spor yapma olanakları arttırmaya onların geleceğe umutla bakmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Osman Gürün, Türkiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas yerel haberi: Şampiyon sporcular Başkan Gürün ile bir araya geldi - Son Dakika

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