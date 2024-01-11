Sivaslılar Şişe Fırlatma Oyununa Katıldı: Sivas Köftesi İçin Yarıştılar

Sosyal medya platformlarında yaygınlaşan şişe fırlatma oyunu akımına Sivaslılar da katıldı. Yarışma ödülü olan Sivas köftesini yemek isteyen vatandaşlar, birbirleri ile kıyasıya mücadele etti.

Son dönemlerde sosyal medyada görülen şişe fırlatma akımına Sivaslılar da dahil oldu. Sosyal medya akımına katılan bir otelin çalışanları, yarışma ödülü olarak ise tescilli Sivas köftesini seçti. Sivas köftesi için birbirleri ile kıyasıya yarışan vatandaşlar, havaya attıkları şişeyi dik düşürmeye çalıştı. Çalışanlar ve vatandaşlar arasındaki rekabet renkli görüntülere sahne oldu.

"Sivas köftemizi tanıtmak istedik"

Sosyal medyada gördükleri akımı Sivas'a göre uyarladıklarını belirten satış pazarlama sorumlusu Melih Doğan, "Sosyal medyada böyle bir akım olduğunu gördük. Bu akımı Sivas'a göre uyarlamak istedik. Sivas'ta meşhur olan köftemiz üzerinden bu akımı yapmak istedik. Biz personelimizle bu akımı yapmak isterken etraftan misafirlerimiz de katılmak istedi. Biz köfteyi yiyemedik ama misafirlerimiz köftenin tadına baktılar. Sosyal medya üzerinden Sivas köftemizi tanıtmak istedik. Sivas köftemiz dünyaya nam salmış bir yiyecektir. Bunun üzerinden de akımı gerçekleştirmek istedik" dedi.

Mehmet Koç ise Sivas köftesini beğendiklerini ifade ederek, "Son zamanlarda sosyal medyada gördüğümüz bir akımdı. Biz de burada şans eseri gördük ve akıma katılmak istedik. Şişenin dik durması halinde masaya oturup köfte yedik. Biz de fazla yedik, karnımızı doyurduk. Sivas köftesinin tadı çok güzeldi ve beğendik" diye konuştu. - SİVAS