Sivil İzler: Kadın Dernekleri Kadın Hakları Üzerine Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Sivil İzler: Kadın Dernekleri Kadın Hakları Üzerine Bir Araya Geldi

Sivil İzler: Kadın Dernekleri Kadın Hakları Üzerine Bir Araya Geldi

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Sivil İzler: Sivil Toplum Söyleşileri'nde kadın dernekleri temsilcileri, kadın hakları, toplumsal eşitlik ve dayanışmanın önemini ele aldı. Etkinlikte katılımcılar, kadınların toplumdaki rolü ve mücadelesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

07.03.2025 14:56  Güncelleme: 14:59
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Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Sivil İzler: Sivil Toplum Söyleşileri"nde kadın dernekleri temsilcileri; kadın hakları, toplumsal eşitlik ve dayanışmanın önemini konuştu.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Sivil İzler: Sivil Toplum Söyleşileri"nde gündem kadınların toplumdaki rolü ve mücadelesi oldu. Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde "Kadınız" başlığı altında buluşan kadın derneklerinin katılımıyla düzenlenen söyleşide dayanışmanın ve iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Söyleşiye; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Okan Şahin, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan ile Bursa'daki birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kadınların hak mücadelesini güçlendirme günü olduğunu vurguladı. Nilüfer Belediyesi'nin kadın istihdamı, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetle mücadele ve kadın girişimciliğini destekleme konularında çalışmalar yürüttüğünü belirten Serpil Altun, kadınların güçlenmesi için en önemli unsurun örgütlülük olduğunu ifade etti. Altun, kadınlara sivil toplum kuruluşlarına üye olmaya da bu STK'larla iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan ise kadınların sivil toplum alanında güçlü bir şekilde var olmasının, toplumu dönüştüren ve iyileştiren önemli bir etken olduğunu dile getirdi. Ünalan, "Dünyanın yarısıyız ve güçlüyüz" diyerek kadınların dayanışmasının önemini vurguladı.

Söyleşinin ilk oturumunda, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Aybüke Çakırel Şenzek, Koza Kadın Derneği Başkanı Nursel Demir, GÜÇ KAT Dezavantajlı Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülay Çelenk konuşma yaptı.

İkinci oturumda ise, Bursa Soroptimist Kulübü Derneği Şube Başkanı Gülden Nazlı Aktepe, Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi Başkanı Tijen Sözeri ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Betül Batır, Bursa Kadın Ressamlar Derneği Başkanı Nihal Çubuk derneklerinin çalışmalarını anlattı.

Söyleşinin ardından katılımcılar dernek temsilcilerine sorular yöneltirken, etkinlik sonunda Bursa Kadın Ressamlar Derneği'nin "Kadının Gözüyle Kadın" sergisi seyire açıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivil İzler: Kadın Dernekleri Kadın Hakları Üzerine Bir Araya Geldi - Son Dakika

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