Sivrihisar\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı Sivrihisar'da büyük bir coşku ile kutlandı.

Sivrihisar Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesince gerçekleştirilen kutlamaya binlerce vatandaş katılım gösterdi. Açık Hava Heykel Müzesi'nde ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sahne aldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında büyük bir coşku yaşandı. Sevilen şarkılarını seslendiren Akbayram, Sivrihisar'da unutulmaz bir bayram yaşattı.

"Ne Mutlu Türküm diyene"

Programda konuşma yapan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde bizlerle birlikte burada yer alarak büyük coşkuya ortak olan Edip Akbayram'a ve alanı dolduran vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Sivrihisar sizlerle çok daha güzel. İyi ki Sivrihisarlıyım. Ne Mutlu Türküm diyene" dedi.

"İçinde kültür ve sanat aşkı bulunan Sivrihisar çok şanslı"

Başkan Dökmeci Sivrihisar'da sahne alan ünlü sanatçı Edip Akbayram'a günün anısına Medeniyetler şehri Sivrihisar'ın simgesi olan Nasreddin Hoca heykeli, filografiden özel olarak yapılan Türk Bayrağı ve çiçek takdim etti. Ünlü sanatçı Edip Akbayram ise, "Kültüre ve sanata sevgili başkanımız daha ileriki günlerde çok geniş zamanlar ayıracağına inanıyorum. İçinde kültür ve sanat aşkı bulunan Sivrihisar çok şanslı. Başkanımıza bu anlamdı günde bizleri ağırladığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR