Sivrihisar\'da Şükür Duası

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde uzun süredir edilen yağmur duaları, bu yıl etkili olan yoğun yağışların ardından yerini şükür dualarına bıraktı.

Sivirihisar ilçesinin kırsal Çandır Mahallesi'nde, meraya kurulan çadırlarda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Mevlid-i Şerif okundu. Çiftçilerin memnun olduğu yağmurlar için dualarla şükreden vatandaşlar daha sonra öğle namazı kıldı. Program, yapılan ikramlarla sona erdi. - ESKİŞEHİR