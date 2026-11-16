Sivrihisar İlçe Müftülüğü hafta boyu etkinliklerle öğrencilere siyer kitabı dağıttı

Sivrihisar İlçe Müftülüğü tarafından ilçe genelinde birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamak amacıyla çeşitli dini, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Müftülük koordinesinde hafta boyunca düzenlenen programlar kapsamında Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşların katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirilerek çorba ikramında bulunuldu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde ise ortaokul öğrencileriyle birlikte fidan dikimi yapıldı.

Öğrencilere yönelik kültürel ve manevi çalışmalar da yürüten müftülük ekipleri, Yunus Emre Camii'nde ortaokul öğrencileriyle, Sinanpaşa Camii'nde ise liseli gençlerle yatsı namazı programlarında bir araya geldi. Etkinliklerin sonunda ortaokul öğrencilerine siyer kitabı hediye edildi. İlçe Müftülüğü yetkilileri, faaliyetlerde emeği geçen din görevlilerine, idarecilere, öğretmenlere ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.