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Şizofreni hastalarının konseri tam not aldı

SİVAS - Sivas'ta Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören şizofreni hastalarından oluşan grup tarafından düzenlenen konser renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas Numune Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören şizofreni hastalarınca 24 Mayıs şizofreni hastalığına farkındalık gününde konser ve sergi düzenledi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür merkezinde düzenlenen konsere Numune Hastanesi Başhekimi Mehmet Fidan, Toplum Ruh Sağlığı merkezi çalışanları, hastalar ve aileler katılım gösterdi.

"Sizofreni de ruhsal bir hastalık"

Hastaneye bağlı toplum ruh sağlığı merkezimizin organize ettiği bir koro dinletisi ve ardından da sergi açılışı yapacaklarını belirten Fidan, "Toplum ruh sağlığı merkezi hastanemize bağlı olarak hizmet vermekte. Buradan bizim daha önceden tedavi alan hastanemizde yatan ve bipolar bozukluk tanısı almış olan hastalarımızın hem hastanenin taburculuk sonrası, takipleri, oradaki tedavileri, ilaçları olsun, diğer psikolojik destek olsun, ayrıca sosyal destek imkanı sağlanıyor. Ruh sağlık merkezlerinde hastalar tedavilerini almış oluyorlar. Oradaki doktorumuz, hemşiremiz, psikoloğumuz, desteklerini sağlıyor. Aynı zamanda hastane yatışlarını da azaltıyor. Hastalarımız hem kendilerini tedavi edilebiliyor hem de topluma bu şekilde kazandırılıyor. Burada sergilenen tüm ürünlerin tamamı bizim hastalarımızın yaptığı ürünler. Bugün hem bunları burada sergileyecekler hem de aynı zamanda bir şekilde satıp kendilerini bir şekilde de bir gelir elde edecekler. Şizofreni bir hastalık. Diğer hastalıkları nasıl bir hastalık olarak görüyorsak bu da ruhsal bir hastalık. Aslında bunu hastalık olarak değerlendirmek lazım ama tabii bu insanlar toplumdan biraz daha farklı değerlendirilebiliyor, daha dışlanabiliyorlar. Bu tabii hem kişi için hem de ailesi için zor bir durum" dedi.