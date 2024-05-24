Şizofreni hastalarının konseri tam not aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şizofreni hastalarının konseri tam not aldı

Geniş Video İzle

Sivas Numune Hastanesi'ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören şizofreni hastaları tarafından düzenlenen konser ve sergi renkli görüntülere sahne oldu. Konserde, hastaların yaptığı ürünler sergilendi ve satışa sunuldu. Hastane yetkilileri, şizofreninin bir ruhsal hastalık olduğunu ve bu hastaların toplumda dışlanabildiğini belirtti.

24.05.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şizofreni hastalarının konseri tam not aldı

SİVAS - Sivas'ta Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören şizofreni hastalarından oluşan grup tarafından düzenlenen konser renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas Numune Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören şizofreni hastalarınca 24 Mayıs şizofreni hastalığına farkındalık gününde konser ve sergi düzenledi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür merkezinde düzenlenen konsere Numune Hastanesi Başhekimi Mehmet Fidan, Toplum Ruh Sağlığı merkezi çalışanları, hastalar ve aileler katılım gösterdi.

"Sizofreni de ruhsal bir hastalık"

Hastaneye bağlı toplum ruh sağlığı merkezimizin organize ettiği bir koro dinletisi ve ardından da sergi açılışı yapacaklarını belirten Fidan, "Toplum ruh sağlığı merkezi hastanemize bağlı olarak hizmet vermekte. Buradan bizim daha önceden tedavi alan hastanemizde yatan ve bipolar bozukluk tanısı almış olan hastalarımızın hem hastanenin taburculuk sonrası, takipleri, oradaki tedavileri, ilaçları olsun, diğer psikolojik destek olsun, ayrıca sosyal destek imkanı sağlanıyor. Ruh sağlık merkezlerinde hastalar tedavilerini almış oluyorlar. Oradaki doktorumuz, hemşiremiz, psikoloğumuz, desteklerini sağlıyor. Aynı zamanda hastane yatışlarını da azaltıyor. Hastalarımız hem kendilerini tedavi edilebiliyor hem de topluma bu şekilde kazandırılıyor. Burada sergilenen tüm ürünlerin tamamı bizim hastalarımızın yaptığı ürünler. Bugün hem bunları burada sergileyecekler hem de aynı zamanda bir şekilde satıp kendilerini bir şekilde de bir gelir elde edecekler. Şizofreni bir hastalık. Diğer hastalıkları nasıl bir hastalık olarak görüyorsak bu da ruhsal bir hastalık. Aslında bunu hastalık olarak değerlendirmek lazım ama tabii bu insanlar toplumdan biraz daha farklı değerlendirilebiliyor, daha dışlanabiliyorlar. Bu tabii hem kişi için hem de ailesi için zor bir durum" dedi.

Kaynak: İHA

Numune Hastanesi, şizofreni, Sivas, Yerel, Sağlık, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şizofreni hastalarının konseri tam not aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:40 Bakan Tekin’in öfkelendiği anlar Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti Bakan Tekin'in öfkelendiği anlar! Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti
15:30 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:16 Türkiye’de dolandırıcılık yapan çetenin lideri Çinli kadın çıktı Türkiye'de dolandırıcılık yapan çetenin lideri Çinli kadın çıktı
15:08 İfadeleri 4 saat sürdü Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 17:19:22. #1.13#
SON DAKİKA: Şizofreni hastalarının konseri tam not aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement