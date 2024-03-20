SMA Hastası Aren Bebeğin İçin Dalgıçlar Suya İnerek Farkındalık Oluşturdu

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Gömeç ilçesinde, Gömeç Dalış Okulunda görevli dalgıçlar, SMA hastası Aren bebek için suyun altında bayrak açtılar. Dalgıçlar, Aren bebeğin hem nefesi hem de sesi oldular.

Gömeç Dalış Okulunda görevli Cenk Özyolcu, Buğra Filiz ve Burak Gürcan SMA hastası Aren bebek için farkındalık oluşturmak için suyun 10 metre altında bayrak açtılar. Gömeçli dalgıçlar Aren bebeğin hem nefesi hem de sesi oldular. Etkinliği gerçekleştiren dalgıçlar, "Başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman ile Dalış Köyündeki personellerine teşekkür ederiz. SMA değil Aren kazanacak" diye konuştular. - BALIKESİR