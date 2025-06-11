SMA Hastası Eyüp Ensar Sağlığına Kavuştu, Başkan Destek Davetinde Bulundu

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, "Eyüp Ensar için el birliğiyle verilen mücadele, onun sağlığına kavuşmasına vesile oldu, bu da bizleri son derece mutlu etti. Ancak biliyoruz ki bu hastalıkla boğuşan daha birçok evladımız, çaresiz durumda olan birçok anne ve babamız var. Devletimizin bu konuda kalıcı çözümler üretmesini, tedaviye erişimi kolaylaştırmasını temenni ediyoruz" dedi.

SMA Tip 2 teşhisi konulan Eyüp Ensar Öztürk, yurt dışında gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşarak Belediye Başkanı Osman Belovacıklı'yı ziyaret etti.

Eyüp Ensar'ın babası Selçuk Öztürk, 25 Temmuz 2024 tarihinde Başkan Belovacıklı'yı makamında ziyaret ederek, tedavi masrafları oldukça yüksek olan hastalık için destek çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya hayırsever vatandaşlar da kayıtsız kalmadı. Kısa sürede toplanan bağışlarla Eyüp Ensar, Dubai'de tedaviye alındı.

Tedavi sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından ilçeye dönen küçük Eyüp Ensar, sağlıklı görüntüsüyle Başkan Belovacıklı'yı bir kez daha ziyaret etti. Ziyaret sırasında teşekkürlerini ileten minik Eyüp Ensar ve ailesi, benzer durumda olan çok sayıda çocuğun da destek beklediğini vurguladı.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, yaptığı açıklamada, "SMA Tip 2 günümüzde sıkça karşılaştığımız ve tedavi maliyetleri oldukça yüksek olan bir hastalık. Eyüp Ensar için el birliğiyle verilen mücadele, onun sağlığına kavuşmasına vesile oldu, bu da bizleri son derece mutlu etti. Ancak biliyoruz ki bu hastalıkla boğuşan daha birçok evladımız, çaresiz durumda olan birçok anne ve babamız var. Devletimizin bu konuda kalıcı çözümler üretmesini, tedaviye erişimi kolaylaştırmasını temenni ediyoruz" dedi.