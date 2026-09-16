SMA hastası Uras bebek Almanya\'daki tedavisini tamamlayıp Sinop\'a döndü

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinoplu SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik'in, Almanya'da sürdürülen tedavisinin tamamlandığı ve Türkiye'ye döndüğü bildirildi. Uras bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Uras Çağrı bebeğin, valilik onayıyla başlatılan bağış kampanyası sonucu gereken miktarın toplanmasının ardından götürüldüğü Almanya'daki tedavisi tamamlandı. Uras Çağrı bebek ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin bir yıl sonra kontrol amaçlı tekrar Almanya'ya gideceği kaydedildi.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel tarafından yapılan açıklamada, Uras'ın Almanya'da bulunduğu süre içinde de tedavisinin sürekli takip edildiği belirtilldi.

Açıklamada, "İlk günlerde tedavi süresi hastane tarafından kasım ayına kadar planlanmıştı. Ancak Uras bebek SMA'ya karşı son derece direnç göstererek tedaviye tüm süreç boyunca olumlu yanıtlar verdi. Yapılan tüm kontrolleri sonunda hastane tarafından yapılan değerlendirme sonucu Uras ve ailesinin Türkiye'ye dönmelerinde bir engel olmadığı belirlendi. Uras yaklaşık bir yıl sonra kontrol amaçlı Almanya'ya gidecek. Şimdilik her şey yolunda ve SMA değil, Uras Bebek kazanmıştır" denildi.

SMA Tip-1 tanısı konulan Uras bebek için Eylül 2025'te İstanbul Valiliği izni ile kampanya başlatılmış, 17 Ekim'de ailenin Sinop'a gelmesi ile kampanya hız kazanmış ve yaklaşık 5 ayda 80 milyon lirayı aşan miktar tamamlanmıştı. Uras bebeğin tedavisinin Dubai'de yapılması planlanmış ancak bölgedeki savaş nedeniyle hastanelerin hasta kabulünü durdurması üzerine aile Almanya'ya gitmişti.

Uras bebeğin tedavisinin tamamlanması ile Türkiye'ye dönen Çelik ailesi Sinop halkına bir kez daha teşekkür etti. Çelik "Sinop'a ve Sinoplulara ne kadar teşekkür etsek azdır. 7'den 70'e tüm Sinoplulara minnet borçluyuz" dedi.