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SMA Tıp 1 Hastası Bebek Tedavi İçin Yardım Bekliyor - Son Dakika
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SMA Tıp 1 Hastası Bebek Tedavi İçin Yardım Bekliyor

13 günlükken SMA Tıp 1 hastalığı teşhisi konulan 2.5 aylık Aysima bebek, tedavi olabilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor. Aysima'nın babası Sinan Tuna, çocuğunun yaşama hakkını vermek istediklerini belirtti. Aysima'nın annesi Ayşegül Tuna ise kızlarına sahip çıkılmasını istedi.

SMA Tıp 1 Hastası Bebek Tedavi İçin Yardım Bekliyor
15.12.2023 - 14:33,
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13 günlükken SMA Tıp 1 hastalığı teşhisi konulan 2.5 aylık Aysima bebek tedavi için hayırseverlerden yardım bekliyor. Minik Aysima'nın babası Sinan Tuna, "Her çocuğun olduğu gibi bizim çocuğumuzun da yaşama hakkını verelim" dedi.

Henüz 13 günlükken topuğundan alınan kanla SMA teşhisi konulan Aysima bebek, tedavi olmak için yardım bekliyor. Çocuklarının tedavi olabilmesi hayırseverlerden yardım isteyen baba Sinan Tuna, Aysima'nın semptomlarının ve acılarının başlamadan bir an önce tedavisinin yapılması için yardım istedi. Vakitlerinin çok dar olduğunu ve kaybedecek 1 günlerinin dahi olmadığını belirten Sinan Tuna, "Kızımı henüz 13 günlükken, topuk kanından bu hastalığı teşhis ettik. Sonra klinik çalışmaları, gen araştırması oldu. Burada da hastalığımız teşhis edildi. Kızımız henüz 2 buçuk aylık. Semptomlar başlamadan, küçük vücudu acılarla tanışmadan ilacı ile tanışsın istiyoruz. Yurt dışında olan bir tedavimiz var. 1.8 milyon dolar Dubai de bir hastanenin verdiği teklif. Valilik onayımız var. Bu hesapta biriktirdiğimiz paralar hesapta kalıyor. Çıkışı olmuyor. Sadece kızımızın ilacına bir an evvel kavuşmasını istiyoruz. Çok zor bir durum. Hiçbir anne babanın altından kalkabileceği bir yük değil. Kayseri'nin ileri gelenlerine ve büyüklerime sesleniyorum. Kayseri evladına sahip çıksın. 'Kayseri'de 1 çocuk bebek ilacına kavuşamadığı için öldü' dedirtmesinler. Bir baba olarak ben bunları söylerken acı duyuyorum. Ancak söylemek zorundayım. Kayseri'nin ileri gelenleri, Kayseri'nin büyükleri ellerinden geleni yapsınlar. Bizim halkımız yardımda ve hayır işlerinde yarışan bir halk. Ellerinden geleni yapmalarını istiyorum. Bizim vaktimiz dar. Kaybedecek 1 günümüz dahi yok. Çünkü bu hastalık çok hızlı ilerleyen bir hastalık. Doktorumuzun bize 'en geç 2 yaşına kadar yaşayabilir' dedi. Bizim umudumuz var. Örnekler de var. Diğer çocuklar koşup, oynuyor. Cihazlarla gidip, koşarak dönen çocuklar var. Her çocuğun olduğu gibi bizim çocuğumuzun da yaşama hakkını verelim" şeklinde konuştu.

"Kızıma sahip çıksın"

SMA Tıp 1 hastası minik Aysima'nın annesi Ayşegül Tuna ise yetkililerden ve hayırseverlerden kızlarına sahip çıkmalarını isteyerek, "Kızım SMA Tıp 1 ölümcül kas hastası. Doktorlar 2 yaşına kadar yaşayabileceğini söylediler. Yıkıldık, hayatımız karardı. Hiçbir ailenin kaldırabileceği bir yük olduğunu düşünmüyorum. Dubai'deki ilacına kavuşması gerektiğini söylediler. Biz de bunun çok pahalı olduğunu öğrendik. Büyüklerimize, Kayseri halkımıza yetkililere sesleniyorum. Kızıma sahip çıksınlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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