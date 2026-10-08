Smart Güneş işçileri İzmir Aliağa'da mutabakat bozulunca 7 işçi için eyleme başladı - Son Dakika
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Smart Güneş işçileri İzmir Aliağa'da mutabakat bozulunca 7 işçi için eyleme başladı

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Smart Güneş işçileri İzmir Aliağa\'da mutabakat bozulunca 7 işçi için eyleme başladı
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İzmir Aliağa'daki Smart Güneş işçileri, işverenin mutabakattan tek taraflı çekilmesi üzerine işten çıkarılan 7 işçinin işe iadesi ve dönem zamları talebiyle yeniden eyleme başladı. DİSK Enerji-Sen ile fabrika önünde açıklama yapan işçiler, ardından OSB'de yürüdü.

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesindeki Smart Güneş Teknolojileri Fabrikası işçileri, işverenin daha önce varılan mutabakattan tek taraflı olarak çekilmesi üzerine yeniden eyleme başladı. İşten çıkarılan 7 işçinin işe iadesini, toplu iş sözleşmesinden doğan dönem zamlarının uygulanmasını ve ödenmeyen alacaklarının karşılanmasını talep eden işçiler, DİSK Enerji-Sen ile birlikte fabrika önünde kitlesel basın açıklaması yaptı. İşçiler, açıklamanın ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde yürüyüş düzenledi.

Eylemde konuşan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, işverenlerin işçilere yönelik uygulamalarını eleştirerek, şunları söyledi:

"İşçinin hakkını sömürmekle doymayan, Türkiye'de birçok bunlar gibi olanları biliyoruz. İşte bunların bir tane daha emsali var. Ankara'da o Kalyon, siyasi iktidarın yandaş sermaye gruplarından, hani bu millete şu bu diyerek hakaret eden birtakım o sermaye grupları, fabrikalarda çalışan işçilerin boyunlarına çip takıyorlar. Çip, hani o evcil hayvanlara takılan o çipleri, servet edindikleri işçinin alın teriyle onların kasalarını dolduran insanlara layık görecek kadar insanlıktan uzaklaşmış sermaye grupları bunlar. Biz onların anladığı dilden konuşmasını biliriz ve bunun gereğini yerine getiriyoruz. Sizden istediğimiz bir tek şey var: Birliğinizi, beraberliğinizi bozmayacaksınız. Onurunuzla, haysiyetinizle oynatmayacaksınız. Hani geçtiğimiz hafta Ankara'da kendi canına, yaşadığı zorluklardan kaynaklı acı bir şekilde son veren polis memuru kardeşimiz ne tutuyordu pankart elinde? Para için değil, onurum için. Biz tabii ki bu mücadeleyi ekonomik haklarımız için de, demokratik haklarımız için de... Ama biz gelecekte çocuklarımızın yüzüne başımız dik bakabileceğimiz onurlu bir sayfa bırakacağız burada. Onlar o paralarıyla herkesi satın alabileceklerini, açlıkla, tehditle herkesin onurunu satın alabileceklerini zannediyorlar ama siz onlara bunu yapamayacaklarını anlatılabilecek en güçlü şekilde anlattınız" dedi.

"İŞÇİNİN PARASI ÜZERİNDEN PARA KAZANMANIN PEŞİNDESİN"

Yürürlükteki toplu iş sözleşmelerine ve dönem zamlarına ilişkin de konuşan Atar, "Toplu sözleşme, yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi hem Aliağa Fabrikası için hem de Gebze Fabrikası için. Birisi yeni dönem temmuzda başlayacak. Burası da yeni dönem martta başlayacak. Şimdi önceki o kendi taşeronluğunu yapan, tabelasında sendika yazan o yapıyla beraber hem bu temmuz ayındaki yüzde 19,7'lik, küsuratı da var, dönem zammının uygulanmaması... İşte ne zaman uygulanacak? Bir buçuk yıl sonra! ya bir buçuk yılda şu anda ülkede, sanayi kentlerinde emekçilerin temel tüketim maddelerinin enflasyonu yüzde 50. Sen bunu bir buçuk yıl öteleyerek, vermeyerek, o çayın taşıyla, hani çayın kuşu vurulur ya, sen o parayı ikiye katlayacaksın işçinin parasının üzerinden. Bırak işçinin hak ettiği zammı vermeyi, para kazanmanın peşindesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
EkonomiAliağaGüncelEnerjiGüneşYerelİzmirOSBSon Dakika

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