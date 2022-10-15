Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şoförlere yönelik sürdürülen mesleki yeterlilik eğitimleri, otobüs başında gerçekleştirilen güvenlik eğitimleriyle devam etti. Şoförlere, yolcu ve araç güvenliği konusunda eğitimler verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs şoförlerine yönelik düzenlenen mesleki yeterlilik eğitimleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kuralları konusunda gerçekleştirilen teorik eğitimlerin ardından, şoförlere yolcu ve araç güvenliği konusunda pratik eğitimler verildi. Büyükşehir Belediyesi otobüs garajında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, şoförlere araç ve yolcu güvenliği konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimler sonunda girdikleri sınavları başarıyla tamamlayan tüm şoförler, 'Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı eğitimlerle ilgili bir açıklamada bulunarak, "Belediyemizin otobüs şoförlerine yönelik düzenlenen eğitimler tüm hızıyla devam etmektedir. Teorik ve pratik olarak iki ayrı kategoride gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde teorik eğitimleri geride bırakarak pratik eğitimlere geçmiş bulunuyoruz. Bu eğitimlerde, garajda araç başı kontrolleri, sefer hazırlığı, araç güvenliği başta olmak üzere araç içi ve dışı kontroller konusunda birçok eğitim verildi. Bunların yanı sıra şoförlerimize özellikle engelli vatandaşlarımıza davranış ve yolcularımızın güvenliği konusunda oluşabilecek tüm risklere karşı eğitimler verildi. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de, vatandaşlarımızın seyahat konforuna ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA