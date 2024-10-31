Şoförün Fedakarca Müdahalesiyle Yolcu Hayata Döndü - Son Dakika
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Şoförün Fedakarca Müdahalesiyle Yolcu Hayata Döndü

Şoförün Fedakarca Müdahalesiyle Yolcu Hayata Döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste fenalaşan bir yolcuya, şoför Suat Ertek güzergahını değiştirip hastaneye yetişti. Olay, araç içi kamerasınca kaydedildi.

31.10.2024 13:08  Güncelleme: 13:11
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şoförü, sefer sırasında otobüste fenalaşan kişiyi güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Şoförün, güzergahı hastaneye çevirdiği ve yolcuların fenalaşan yolcuya müdahale ettiği anlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şoförü, Kampüs-Terminal arası sefer yaparken araçta fenalaşan bir yolcuyu güzergahı değiştirip Acil Servis'e yetiştirdi. Yolcunun sağlığı için seferber olan sürücüye araçtaki diğer yolcular da destek verdi. Hayat kurtaran seferberlik, araç kamerasına saniye-saniye yansırken sürücü Suat Ertek, "Otobüsle gidebildiğim yere kadar gittim. Böyle anlarda yapılan müdahale bizim için bir görevdir" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahibi olan ve fedakarca çalışan şoförleri yürekleri ısıtan bir olayla daha gündeme geldi. Yeni Terminal- Kampüs Hattı olan 29 numaralı otobüste bir yolcu, araç seyir halindeyken fenalaşarak yere yığıldı. Çığlık seslerini duyup konuya müdahale eden Büyükşehir şoförü Suat Ertek, önce aracı park etti ve vatandaşa ilk müdahale bu anlarda yapıldı. Vatandaşın sağlık durumunun ciddi olduğunu gören sürücü, seferin güzergahını Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne çevirdi. Diğer yolcuları da sakinleştiren, diğer taraftan ise 112'yi arayarak hazırlık için bilgi veren sürücü, soğuk kanlı tavırlarıyla takdir toplarken, fenalaşan yolcu en hızlı şekilde acil servise ulaştırıldı. SEAH'ta tedavi altına alınan ve hızlı şekilde müdahale edilen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan hayat seferberliği araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şoförün hızlı müdahalesi, vatandaşların fenalaşan kişiyi koruyup tuttuğu anlar ve hastanın fedakarca bir seferberlikle sağlık ekiplerine teslim edilmesi yer aldı.

"Bu bizim için bir görevdir"

Olay anında soğuk kanlı davranmaya çalıştığını ve insanlık vazifesini yerine getirdiğini belirten şoför Suat Ertek, "29 numaralı Kampüs-Yeni Terminal hattında görev yapıyordum. Seyir halindeyken Atatürk Kapalı Spor Salonu civarında yolcu aniden fenalaşıp çığlık atmaya başladı. Otobüsü durdurup yolcunun yanına giderek durumunu öğrendim. Herkesi sakinleştirip en kısa sürede hastaneye gideceğimizi söyledim. 112'yi arayarak ne yapmam gerektiğini sordum. Otobüs ile gidebileceğim yere kadar gittim. Sağlık personelleri hastaya ilk müdahaleyi yapmak üzere aldılar. Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Hem kurumum adına hem de duyarlı bir vatandaş olarak böyle acil durumlara müdahale bizler için bir görevdir" dedi.

"Her şeyden önce insan sağlığı"

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımıza her şeyden önce insan sağlığının önemli olduğunu ve bu hassasiyetle çalışmaları gerektiğini her durumda bildiriyoruz. İşini en iyi şekilde yapan, vatandaşımıza karşı duyarlı davranan ve gayret ortaya koyan personelimize teşekkür ediyor, hastamıza şifalar diliyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şoförün Fedakarca Müdahalesiyle Yolcu Hayata Döndü - Son Dakika

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