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Soğan Fiyatları Yükseliyor

Soğan Fiyatları Yükseliyor
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Aydın'da soğan fiyatları ekim alanlarının daralması ve yüksek nakliye ücretleri nedeniyle artıyor.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu pazarında patates soğan satan Ali Küçükebeoğlu, geçen yıl fazla üretim nedeniyle soğanı elinde kalan üreticinin bu yıl ekim yapmaması ile nakliye fiyatlarındaki yükselişin, soğan fiyatlarını artırdığını anlattı.

Mutfağın vazgeçilmezi kuru soğan fiyatlarındaki yükseliş gündemdeki yerini korurken, Aydınlı pazarcı Ali Küçükebeoğlu fiyatların 60 ila 80 lira bandına kadar tırmanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Nazilli'den Karacasu'ya yaklaşık 40 yıldır patates, soğan satmaya gelen Küçükebeoğlu, yeni mahsül kuru soğanın sezona 30 lira bandında başladığını, fiyatların düşmesini beklerken tam tersi bir tabloyla karşılaştıklarını, fiyatların her geçen gün arttığını anlattı.

Küçükebeoğlu, ?"Yeni mahsül kuru soğan ilk çıktığında Ramazan Bayramı'na denk gelmişti. O zamanlar 3 kilosunu 100 liraya satıyorduk. Fiyatların düşmesini beklerken, ekimin az olmasından dolayı her geçen gün arttı. Sattığımız parayı gidip kendimiz sermaye olarak koyduk. 35'e aldık, 40-45'e sattık; derken şu anda 60, 70 ve 80 lira bareminde geziyor fiyatlar" dedi.

Ekim alanlarının daralması nedeniyle rekoltenin düştüğünü söyleyen Küçükebeoğlu, "Dışarıdan gelecek ithal soğan döviz bazında fiyatlandırıldığı için iç piyasadaki fiyatları aşağı çekmesi imkansız görülüyor. Fiyatların düşmesinden ziyade mevcut yüksek seviyelerde sabit kalması ihtimal dahilinde" diye konuştu. ?

Soğan fiyatındaki artışın ana sebebinin geçmiş yıllara göre dikimin azlığı olduğunu ifade eden Küçükebeoğlu, bir başka sebebin ise aşırı yağışlı geçen kış mevsiminde soğanın su altında kalarak, çürümesi olduğunu anlattı.

Akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak nakliyenin yüksekliğinin de fiyatları artırdığını belirten Küçükebeoğlu, "?Tabii geçtiğimiz yıllarda soğan üretimi çok aşırıydı. Yani yıllık 2-2,5 milyon ton civarı soğan üretildiği için, kalan fazla soğan ihracat veya benzeri yollarla değerlendirilirdi. Soğan üretimi çok olduğu için fiyat düştü. Üretici soğan elinde kalınca soğana küstü ve bu sene dikmedi. Bu sene de üretim az olunca fiyat yükseldi" ifadelerini kullandı.

Küçükebeoğlu, geçen yılki ve bu yılki fiyatları karşılaştırarak, "?Geçen sene pazarda 10 liraya soğan sattık. O dönem bakkalda kuru ekmek de 10 liraydı. Kimse çıkıp da 'Kardeş, ekmek fiyatına soğan satıyorsun, bunu yetiştirene yazık günah değil mi?' demedi. Ucuza alırken ses yok ama fiyatlar biraz kıpırdadığı zaman herkes bağırıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Soğan Fiyatları, Ekonomi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soğan Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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