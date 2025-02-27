Soğuk Hava Sanayi Esnafını Yordu - Son Dakika
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Yerel

Soğuk Hava Sanayi Esnafını Yordu

Osmaniye'de eksi 5 dereceye düşen hava, araç arızalarına yol açarak sanayi esnafının fazla mesai yapmasına neden oldu.

27.02.2025 19:35
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Soğuk hava, sanayi esnafına fazla mesai yaptırdı

OSMANİYE - Osmaniye'de son bir haftada gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 5 derecelere düşmesi ile sabah saatlerinde çalışmayan araçların sahipleri sanayinin yolunu tuttu.

Osmaniye'de son bir haftada devam eden soğuk hava şartları birçok olumsuzluğa sebep olsa da zamanında önlem almayan sürücülerin araçlarındaki arızalar, sanayi esnafının fazla mesai yapmasına neden oldu. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gece eksi 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından dolayı motor soğutma suyuna antifriz eklemek, radyatör çatlaklarından ve aküyü yenilemek için çok sayıda araç sahibi sanayinin yolunu tuttu.

Soğuk havaya tedbirsiz yakalandıklarını ve bu yüzden aracının arıza yaptığını söyleyen müşteri Mustafa Siyah, "Arabam soğuktan dolayı çalışmıyor bir yerleri patlatıyor. O yüzden sanayiye geldik, daha önce bu soğukları görmedik biz tedbirsizlik yakalandık. Daha önce bu araçlara antifriz konmadığı için bu buzlanmaya neden oluyor, o yüzdende arabalarımız çok rezil oldu. Sanayiden çıkmıyoruz. " diye konuştu.

Çukurova bölgesinin sıcak olmasından dolayı çoğu araç sahibinin aracına antifriz koymadığını bu yüzden soğuk havalarda bu tür olumsuzlukların yaşandığını söyleyen Sanayi Kooperatif Başkanı Ahmet Kevrancıoğlu, "Son bir haftadır bu soğuklarda tüm arkadaşların araçları gördüğünüz gibi donmuş durumda. Tabi burası sıcak bir bölge olduğu için Çukurova bölgesi antifriz koymuyor arkadaşlar araçlarına o sebepten dolayı araçlar donma yapıyor. Donma yaptığı içinde buzlanma yapıyor, buzlandığında da radyatörlerde patlama yapıyor. Araçlara antifriz koymaları kendilerinin avantajınadır" dedi.

Soğuk havada işlerinin arttığını ifade eden sanayi esnafında Mehmet Türkoğlu, "Abi ben 55 yaşındayım daha bu zamana kadar böyle soğuk görmedim. Osmaniye bölgesi sıcak bir bölge olduğu için antifriz kullanmadığımızdan dolayı çoğu araç conta patlattı. Bizde böyle soğuk görmediğimiz için donduk kuş olduk böyle bir soğuk görmedik. Her yer araç oldu bak şurada gördüğünüz araçlar conta patlattı, su patlattı duman olduk abi duman" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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