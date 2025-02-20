Soğuk Hava ve Kar Hiç Engel Değil: Balıkçılar Galata Köprüsü'nde - Son Dakika
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Soğuk Hava ve Kar Hiç Engel Değil: Balıkçılar Galata Köprüsü'nde

Soğuk Hava ve Kar Hiç Engel Değil: Balıkçılar Galata Köprüsü\'nde

İstanbul'da dondurucu soğukta olta balıkçıları, Galata Köprüsü'nde kar yağışına rağmen balık tutuyor.

20.02.2025 09:41
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Kar yağışının aralıklarla etkisini artırdığı ve zaman zaman beyaza bürüdüğü İstanbul'da dondurucu soğuğa aldırmayan olta balıkçıları Galata Köprüsü'nü mesken tuttu. Mesleğine adeta aşık olan 56 yaşındaki Binnaz Çakmaktaş de mesaisini köprüde yaptığını söyleyerek, "Kar yağsa da balık tutacağım. Balık tutmayı çok seviyorum. Ben Erzincan soğuğuna alışkım" dedi.

Megakent İstanbul son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede soğumasıyla birlikte kar da megakentte zaman zaman etkili oluyor. Olta balıkçıları ise ne kar ne de soğuk dinledi. Galata Köprüsü'nün yolunu tuttu. Köprüde oltalarını denize sallayan balıkçılar, rızıklarını beklemeye başladı. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen olta balıkçıları, bu sırada ısınmak için bir yandan çay içerken diğer yandan teneke kutu da yaktıkları ateşten faydalandı. Ekmeğini denizden çıkartan 56 yaşındaki Binnaz Çakmaktaş ise her gün saat 02.00'de Galata Köprüsü'ne geliyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayan Çakmaktaş da arkadaşları gibi zamanla mesleğinin tutkunu olmuş.

"Kar yağsa da balık tutacağım"

56 yaşında Binnaz Çakmaktaş, "Balık tutuyorum. Zevkle tutuyorum. Temiz hava. Balık oluyor. Çinekop istavrit aldılar şimdi. Bugün geç geldim. 06.00'da geldim. Her gün saat 02.00'de geliyorum. Kar yağsa da balık tutacağım. 15 senedir geliyorum. Hem tezgahçıyım. Hem balıkçıyım. Nisanda emekli olacağım. Balık tutmayı çok seviyorum. Ben Erzincan soğuğuna alışkım. Soğuk değil" dedi.

Çakmaktaş ile birlikte oltasını denize sallayan arkadaşları ise, "Karda balık daha güzel çıkar. Hem de sakin oluyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Soğuk Hava ve Kar Hiç Engel Değil: Balıkçılar Galata Köprüsü'nde - Son Dakika

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