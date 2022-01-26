Soğuk havada çocuğuyla dilenen kadın pes dedirtti - Son Dakika

Eskişehir'de sıfırın altında seyreden hava sıcaklıklarına rağmen bir kadının çocuğuyla birlikte dilenmesi pes dedirtti

Eskişehir, son birkaç haftadır dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Şehir merkezinde hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceye kadar düştüğü bu dönemde vatandaşlar da zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışıyor.

Çocuğuyla dilendi

Soğuğa rağmen en işlek caddelerden olan Hamamyolu'nda dilenci bir kadının çocuğuyla birlikte sokakta oturması dikkat çekti. İnce bir karton parçası üzerine oturan kadın, bebek arabasındaki yaklaşık 3-4 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğunun yanında uzun süre dilendi. Kadının dondurucu soğuğa aldırmadan küçük çocuğunu bu şekilde dilenciliğe alet etmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Caddede gezen zabıtaları gören kadın, çocuğunu da alarak bulunduğu yerden ayrıldı. - ESKİŞEHİR