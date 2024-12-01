Soğuk Havada Denize Girenler Şaşırttı!

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İstanbul Avcılar'da Kasım ayında soğuk havaya aldırış etmeyen 3 arkadaş, vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırmadan denize girdi.

Avcılar'da 3 kişi havanın soğuk olmasına aldırmadan denize girdi. Vatandaşların şaşkın bakışları altında denize giren adam üşümediklerini ifade etti. Hafta sonları fırsat buldukça deniz girdiklerini ifade eden Yaşar Yıldırım, "Su sıcak değil ama güzel" dedi. Dakikalarca denizde kalan 3 arkadaş, bu etkinliği sürekli yaptıklarını söyledi. - İSTANBUL