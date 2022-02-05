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Soğuk havada yürek ısıtan bağış - Son Dakika

Soğuk havada yürek ısıtan bağış

05.02.2022 16:42
Soğuk havada yürek ısıtan bağış

İzmir'de kimliğini gizli tutmak isteyen bir kadın bağışçı, kendi elleriyle ördüğü 100 adet atkı ve bereyi Buca Kızılay yetkililerine teslim etti.

İzmir'de kimliğini gizli tutmak isteyen bir kadın bağışçı, kendi elleriyle ördüğü 100 adet atkı ve bereyi Buca Kızılay yetkililerine teslim etti.

Soğuk havanın etkisini gösterdiği kış günlerinde Türk Kızılay Buca Şubesine duygulandıran bir bağış yapıldı. Kimliğini gizli tutmak isteyen bir kadın bağışçı, kendi elleriyle ördüğü 100 adet atkı ve bereyi Buca Kızılay yetkililerine teslim etti. Buca Kızılay Şube Başkanı Kamuran Temel bu bağışların kendilerini çok duygulandırdığını ve bu şekilde çok bağışçıları olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Kamuran Temel, "Geçtiğimiz günlerde bir annemiz bizi çok duygulandıran bir bağışta bulundu. Havaların soğuk olması nedeniyle ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere kendi elleriyle ördüğü atkı ve bereleri bağışladı. İsminin açıklanmasını istemeyen annemiz Kızılay aracılığıyla bu atkı ve berelerin çocuklara hediye edilmesini istedi. Bu annemiz gibi birçok gizli kahramanımız var. Kimi kendi elleriyle ördüklerini getiriyor. Kimi küçük bağışçılarımız kumbarasında biriktirdiği paraları bize bağışlıyor" şeklinde konuştu. - İZMİR

Soğuk havada yürek ısıtan bağış
Soğuk havada yürek ısıtan bağış
Soğuk havada yürek ısıtan bağış
Soğuk havada yürek ısıtan bağış

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Kızılay, İzmir, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Soğuk havada yürek ısıtan bağış - Son Dakika


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