Soğuk Havalarda Antifriz Kullanımı Hayati Önem Taşıyor

Yerel

Soğuk havada araçların motor soğutma sisteminin donmasını engelleyen antifriz, kış aylarında adeta hayati önem taşıyor. Vatandaşları uyaran araç bakım uzmanı, "Antifriz olmaması kesinlikle motor bloğuna zarar verir" dedi.

Araçların kışlık bakımları ciddi önem arz ediyor. Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte uzmanlar, araç sahiplerine sık sık önemli uyarılarda bulunuyor. Kış aylarına girilmeden önce araçların gerekli bakımlarının yaptırılması gerektiğini ifade eden Düzce'de Araç Bakım Servis Müdürü Ümit Sel, "Zorlu kış şartlarına girilmeden önce araçlarda yapılması gereken bazı önemli noktalar var. Bunları hep söylüyoruz. En önemli konulardan bir tanesi antifriz, yani motor suyu. Eğer aracınızın motorunda sadece su var, antifriz yoksa donabiliyor. Sabahları biliyorsunuz eksi 2, eksi 3, eksi 5 derece soğuklarla uyanabiliyoruz. Yani motorda antifriz yoksa kesinlikle motor bloğunuza zarar veriyorsunuz. ya radyatörü patlatıyor ya hortumları patlatıyor. Plastik aksama zarar veriyor veya alüminyum gövdeler radyatörlere zarar veriyor. O yüzden yaz ve kış mutlaka motor sularında antifriz kullanılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Soğuk havalarda kışlık cam suyu kullanılması gerektiğini kaydeden Sel, "Yolda mağduriyet yaşamamaları açısından bunların mutlaka yapılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - DÜZCE