Söğüt Belediye Başkanı Durgut, Emniyet Müdürlüğü\'nü Ziyaret Etti

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ziyarette ilçenin asayişi ele alındı.

Başkan Durgut, Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet ile birlikte İlçe Emniyet Müdür Vekili Coşkun Bartın'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, ilçenin emniyet konuları ele alınarak fikir alışverişinde bulunuldu. İlçe Emniyet Müdür Vekili Coşkun Bartın, Başkan Durgut ve beraberindeki heyete göstermiş oldukları nezaket ve iş birliğinden dolayı teşekkürlerini iletti. - BİLECİK