Söğüt Belediye Başkanı Durgut, İftar Programında Personelle Bir Araya Geldi

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, belediye personeli ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Başkan Durgut, yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, bu süre zarfında birçok başarılı projeye imza attıklarını ifade etti. Başkan Durgut, konuşmasında şunları söyledi: "Yaklaşık bir yıldır birlikte çalışıyoruz. Bu kısa sürede birçok güzel işe imza attık. Hep beraber, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki ilerleyen süreçte çok daha güzel işler başaracağız. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan sizlere ve değerli ailelerinize çok teşekkür ediyorum."

İftar programı, belediye personelinin ve ailelerinin kaynaşmasına vesile olurken, Başkan Durgut'un samimi konuşması ile katılımcılardan büyük alkış aldı. - BİLECİK