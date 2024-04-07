Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, göreve başladı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde mazbatasını alan ve görevine başlayan Belediye Başkanı Ferhat Durgut makamında tebrikleri kabul ediyor.

Söğüt Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, Koro Şefi Turhan Meram ve koro üyeleri ile birlikte mazbatasını alan ve görevine başlayan Ferhat Durgut'u makamında ziyaret etti.

Koro üyeleri hayırlı olsun ziyaretinin ardından 5 sene boyunca sanatla ilgili yapılacak projeleri değerlendirdi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu belirterek güzel çalışmalara imza atacaklarını belirtti. Hayırlı olsun ziyaretlerinden dolayı koro üyelerine teşekkür eden Ferhat Durgut halkla iç içe olacağının bir kez daha altını çizdi. - BİLECİK