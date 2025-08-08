Söğüt Belediyesi\'nden Çevre Bilinci Uyarıları

Söğüt Belediyesi, ilçe genelinde bulunan park ve piknik alanlarına, çevre bilinci temalı uyarı levhaları yerleştirdi.

"Çevremizi tutalım, yeşili koruyalım" mesajını taşıyan levhalar, vatandaşlara sadece birer uyarı niteliği taşımakla kalmıyor; aynı zamanda birlikte yaşama kültürünün bir parçası olarak öne çıkıyor. Belediye Başkanı Ferhat Durgut yaptığı açıklamada, "Belediye olarak çevreye olan sorumluluğumuzu önemsiyor, vatandaşlarımızın da bu duyarlılığa ortak olmasını bekliyoruz. Temiz ve yeşil bir Söğüt hepimizin elinde. Doğaya bırakacağımız en güzel iz, temiz bir çevre olsun" dedi. Söğüt Belediyesi, bu uygulamanın çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturması ve ortak kullanım alanlarında daha dikkatli olunmasını hedefliyor. - BİLECİK