Söğüt Belediyesi\'nden Kapalı Durak Projesine Yeni Araç

Söğüt Belediyesi, toplu taşıma kullanıcılarının daha konforlu ve güvenli bir şekilde bekleyebilmesi için başlattığı kapalı durak projelerine bir yenisini daha ekledi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, son olarak Hükümet Konağı önüne kurulan dördüncü kapalı durağın tamamlandığını duyurdu. Daha önce TOKİ, Park 1299 ve Termal Seramik önünde hizmete sunulan kapalı durakların, ilçenin farklı noktalarına kazandırılmaya devam edeceğini belirten Başkan Durgut, "Belirlediğimiz bazı noktalarımız daha var. Bunların da en kısa sürede imalatını gerçekleştirip uygun noktalara kuracağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK