Söğüt Belediyesi'nden Marketlere Geniş Kapsamlı Denetim - Son Dakika
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Söğüt Belediyesi'nden Marketlere Geniş Kapsamlı Denetim

Söğüt Belediyesi\'nden Marketlere Geniş Kapsamlı Denetim

Söğüt Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçedeki zincir marketlerde işyeri ruhsatları, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve hijyen belgeleri gibi unsurları denetledi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi ve market yetkililerine uyarılarda bulunuldu.

12.03.2025 11:18  Güncelleme: 11:20
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Söğüt Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatları, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, çalışan personelin hijyen belgeleri, işyeri genel temizliği, ürün etiket fiyatı ve gramajı ile yerli üretim logosunun bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Ekipler, reyondaki fiyatlar ile kasadaki fiyatların aynı olup olmadığını da titizlikle inceledi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, market yetkililerine etiket ve son kullanma tarihi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Söğüt Belediye yetkilileri, denetimlerin halk sağlığını korumak ve ticaretin adil bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

bilecik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söğüt Belediyesi'nden Marketlere Geniş Kapsamlı Denetim - Son Dakika

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