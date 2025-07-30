Söğüt Belediyesi\'nden Temizlik Çağrısı: Ertuğrul Gazi Tören Alanı Korunmalı

Söğüt Belediyesi, tarihi Ertuğrul Gazi Tören Alanı'nda yaşanan temizlik sorunlarına dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Ertuğrul Gazi Tören Alanı'na bırakılan çöplerin hem çevreye hem de ortak mirasa zarar verdiğini belirtti. Durgut, "Ertuğrul Gazi Tören Alanı sadece bir mekan değil, ecdadımıza olan saygımızın en önemli göstergesidir. Bu alan hepimizin ortak mirasıdır ve korunması gerekiyor. Ancak maalesef bazı vatandaşlarımız yedikleri, içtikleri her şeyi geride bırakıyor. Bırakılan çöpler bu kutsal mirasa yakışmıyor. Temizlik ekiplerimiz alanı sürekli temizliyor, fakat temiz bir çevre yere atılmayan çöple başlar. Hep birlikte daha duyarlı olmalıyız, geleceğe temiz bir miras bırakmalıyız" dedi. - BİLECİK